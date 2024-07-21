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Gündem Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
Gündem

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-07-21 08:50:00 -
Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

82 yaşındaki tiyatro ve film oyuncusu Şener Kökkaya hayatını kaybetti.

Pek çok tiyatro, dizi ve filmde de rol alan Şener Kökkaya, hayatını kaybetti.

Kökkaya'nın vefatını meslektaşı Zafer Algöz duyurdu. Zafer Algöz, "Sevgili oyuncu dostumuz Şener Kökkaya da veda etti. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun" mesajını yayınladı.

Şener Kökkaya kimdir?

Oyunculuk yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Şener Kökkaya, Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı.

Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu.

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