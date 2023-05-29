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Gündem Ünlü oyuncu Birce Akalay’dan akıl almaz "Kılıçdaroğlu" paylaşımı
Gündem

Ünlü oyuncu Birce Akalay’dan akıl almaz "Kılıçdaroğlu" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2023-05-29 22:43:00 -
Ünlü oyuncu Birce Akalay’dan akıl almaz "Kılıçdaroğlu" paylaşımı

Muhalefete yakın bazı ünlü isimler, cumhurbaşkanı seçimini kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP genel başkanlığı görevinden istifa etmesini istedi. Oyuncu Birce Akalay ise, Kılıçdaroğlu'nu yenilgi sonrasında desteklemeye devam eden ünlüler arasında oldu. Akalay, Kılıçdaroğlu'na 'teşekkür' paylaşımı yaptı.

28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur seçiminde Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yarıştı. 28 Mayıs seçimlerinde zafere Cumhurbaşkanı Erdoğan ulaştı.

Seçim sonucuyla ilgili sosyal medyada yapılan paylaşımlardan biri de oyuncu Birce Akalay'dan geldi.

"Size tüm kalbimle teşekkür ederim"

Akalay, Kılıçdaroğlu'nu paylaşarak şunları yazdı:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, Size tüm kalbimle teşekkür ederim. Teşekkürüm, bir sanatçı olarak siyasetten bağımsız, kalpten bir teşekkürdür böyle bilinsin isterim.
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İçimizde, tüm halkımızı kapsayan sonsuz birlikteliğimize ve mevcudiyetimize, ülkemizin bekasına ve refahına dair yeniden yeşerttiğiniz umut için, geçmişteki tüm hatalarınızı kabul etmekle birlikte bizi bilgi ışığında barışçıl bir yola koşulsuz ışıkla ve heyecanla yeniden donattığınız için, önünde gururla durduğunuzu hissettiğim ALTI OK’un felsefesini gerçek anlamda yaşadığınız ve tüm gençlerimizin zihninde yeniden tazelediğiniz için.

Katıldığınız açık oturumda ardınızda sizi izleyen ülkemizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden bir gün olsun ayrılmadığınız için.

"Başarınız, sağlığınız daim olsun"

Sevgi ve adalet bizim sonsuz yolumuzdur. Her daim böyle olacak. Muhtaç olduğumuz kudretin adresine zaten vakıfız. Çalışmaya devam edeceğiz. Var olun sağ olun. Başarınız, sağlığınız daim olsun. Sevgi ve saygılarımla."

 

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