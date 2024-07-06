Ünlü markaya kayyum atandı!

Dünyaca ünlü çanta markası Dior'un tedarikçilerine çantaları 57 euro'ya ürettirdiği, ancak bu çantaları müşterilere 2.790 euro'ya sattığı ortaya çıktı. 2.780 dolara satılan çantaya Dior’un 57 dolar ödediği ortaya çıktı, firmalara kayyum atandı.

Milano'daki İtalyan savcılar, LVMH'nin bağlı kuruluşu Dior'un son aylarda üçüncü taraf tedarikçileri kullandığını araştırdı. Savcılar, bu şirketlerin, mağaza fiyatlarının küçük bir kısmı karşılığında çanta pompalamak için işçileri istismar ettiğini söyledi.

Reuters, tarafından incelenen belgelere göre geçen ay dünyaca ünlü çanta markasının, bir tedarikçiye yaklaşık 2.780 euro'ya satılan çantalar üretmesi için 57 euro ödediğini bildirdi. Maliyetlere deri gibi hammaddeler dahil değildi.

Savcılık belgesinde, çanta markasının ilgili biriminin "müteahhit şirketlerin fiili çalışma koşullarını veya teknik yeteneklerini kontrol etmek için uygun önlemleri" almadığı belirtildi.

Mart ve nisan ayları boyunca yapılan soruşturmalarda müfettişler, işçilerin tesiste uyuduğuna ve bu nedenle günün her saati çanta üretilebildiğine dair kanıtlar buldu. Raporda ayrıca, çalışmaların geceleri ve tatil günlerinde yürütüldüğünü gösteren elektrik tüketimi verilerini de takip ettikleri belirtildi.

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İŞÇİLERİN ÇOĞU ÇİN'DEN GELMİŞ

Savcılar, taşeronların Çin'e ait firmalar olduğunu ve işçilerin çoğunun Çin'den geldiğini, ikisinin ülkede yasadışı olarak yaşadığını ve diğer yedi kişinin de gerekli belgeleri olmadan çalıştığını söyledi. Soruşturmada ayrıca, işçilerin makineleri daha hızlı çalıştırabilmesi için yapıştırma ve fırçalama makinelerindeki güvenlik cihazlarının kaldırıldığı da belirtildi.

LVMH, Business Insider'ın normal çalışma saatleri dışında gönderdiği yorum talebine hemen yanıt vermedi. The Wall Street Journal'ın salı günü bildirdiğine göre, mahkeme belgeleri, çanta markasının tedarik zincirindeki iyileştirmeleri vurgulayan bir not sunduğunu gösterdi. Soruşturma genişletildi ve lüks şirket, tedarikçilerini gerektiği gibi denetlememekle suçlandı.

ARMANİ'DE RADARA YAKALANMIŞTI

Bir diğer ünlü marka Armani de radara yakalanmıştı. Armani’nin mağazalarda 1.900 dolardan fazla fiyata satılan ürünler için müteahhitlere çanta başına 99 dolar ödediği ortaya çıkmıştı.