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Ünlü markalardan başörtülülere ayrımcılık

Türkiye’de birçok şubesi bulunan Zara, Mango, Nike ve Adidas gibi markaların personel istihdamında başörtülü kişilere ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
Ünlü markalardan başörtülülere ayrımcılık

Türkiye'de birçok şubesi bulunan ve her kesimden insanın alışveriş yaptığı Zara, Mango, Nike ve Adidas firmalarının personel istihdam ederken başörtülülere karşı ayrımcılık yaptığı ortaya çıktı. Dört firma da, kendilerine iş başvurusu yapan Yeni Şafak muhabirini "başörtülü çalıştırmıyoruz" diyerek geri çevirdi. Firmaların skandal uygulaması, başörtülü bir üniversite öğrencisinin yaptığı şikayet sonucu ortaya çıktı.

Üniversite öğrencisi, yaz tatilinde yarı zamanlı çalışmak için İstanbul Anadolu yakasında iki alışveriş merkezinde yer alan Zara, Nike, Adidas ve Mango’ya başvurmak istediğinde red cevabı aldığını belirtti. Öğrenci, tüm mağazaların hepsinden aldığı ortak cevabının ise "Biz tesettürlü çalıştırmıyoruz" olduğunu söyledi.

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Haber Tarihi: 17 Temmuz 2019 Çarşamba 12:43
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • Fr trFr tr20 dk önce
    Hala bitmedimi bu ayırımcılık bu ülke insanına haksızlik ediyorsunuzher yer paramparca her alanda bölen kutuplastiran tehditkar dilleri uygulamalari bitiremiyoruz maalesef çok yazık kılık kiyafetle ugrasiyoruz 21 ci yüzyilda isteyen istedigi gibi giyinsin kim ne karışır adaba mugayyer olmadikca yüzü gözü tamamen kapalı olmadıkça kimsenin kıyafetini sorgulayamayız.
  • Boykot!Boykot!20 dk önce
    Bu markaları almayın,oralarda çalışmayın,değirmenlerine su akıtmayın,düzgün yerli malı satan yerlerde iş arayın.Hepsi bilinen yahudi markaları.
  • AHMETAHMET57 dk önce
    bir daha Zara, Mango, Nike ve Adidas tan alışveriş yok inşallah. zaten yahudi kökenli oldukları az çok belli idi.
  • AdsızAdsız1 sa önce
    Bugün sadece bu markalarda değil, Koç grubunda da aynı sıkıntı var, Sabancı grubunda özellikle fabrikalarında namaza dahi izin olmadığını biliyorum...
  • Adsız Adsız 2 sa önce
    Türkiyede iştaptıklarını ve Türklere sağlıklarını kim anlatacak bu Alacaklara acaba?
  • meleknurmeleknur2 sa önce
    BAŞÖRTÜSÜ TAKARKEN BİLE BENİM ANLAMADIĞIM ŞUDUR İNSANLARIN BAZILARI NEDEN BAŞÖRTÜSÜNÜN MARKASINI İSMİNİ YAZISINI GÖRÜNÜR ŞEKİLDE TAKARLAR HİÇ ANLAMAM
  • kelimelerkıfayetsizkelimelerkıfayetsiz2 sa önce
    peki bufirmalar başörtülümüşteriyineden kabulediyorlar . sıkıntıçokbüyük veanlamsız .
  • Zıya Zıya 2 sa önce
    Kardeşlerim allah rızası için gitmeyin o alçakların işyerlerinden alış veriş yapmayın ben 55 senedir hainlerin hiç birinden alış veriş yapmıyorum gerek gıda gerek giyim üzerine.türk mallarından en iyisi yiyip giyiyorum kuruşumu haram ederim o yahudi ermeni hacli döllerine bak bakayım ondan sonra ne yapıyorlar köpek gibi yalvarırlar adi satilik se..sizler
  • ÖzgünÖzgün2 sa önce
    Kadının çalışması günah değil mi?Evden çıkması,patrona hizmet etmesi bence dinen sakıncalı.Onlar sizi düşündüğü için ile almamıştır.
  • Vatandaş Rıza Vatandaş Rıza 2 sa önce
    Ne diyelim. Vardır bir günahımız.
  • kurani bakışkurani bakış2 sa önce
    bizim müslümanım diyen tesettürlü giyinen kızlara bakın sanki bu mağazalarla ortakmış gibi bütün giyimleri bunlardan allahışkana müslümanlar kimliğinizdeki islamın gerklerini yerine getirin artık
  • YaşarYaşar3 sa önce
    Kolayı var ALMASINLAR .özür dilemek zorunda kalaçaklar.
  • MustafaMustafa3 sa önce
    Bizim sazanlarda hala alışverişini buralardan yapmaya devam etsin :(
  • mtmt3 sa önce
    adam gibi çok sıkı boykot yemeden, hukuki ayrımcılık yasasının uygulanmasını yargıya taşımadan bırakırsanız devam edecekler

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