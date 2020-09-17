Ünlü mankenden dünya gündemini sarsan Trump iddiası: Beni taciz etti

48 yaşındaki manken Amy Dorris, İngiltere merkezli The Guardian gazetesine konuştu. Dorris, o dönemlerde iş insanı olan ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini taciz ettiğini söyledi. O dönemde 24 yaşında olan Dorris, "Trump beni öpmeye çalıştı ve dilini resmen boğazıma kadar soktu. Onu ittirdim fakat o sırada da kalçamı, belimi, göğüslerimi ve sırtımı ellemeye başladı" dedi.

Olayın New York'ta 5 Eylül 1997 tarihinde düzenlenen ABD Açık Tenis Turnuvası sırasında yaşandığını belirten Dorris, "Trump’tan kaçmaya çalıştım ama kaçamadım. Dişimle onun dilini ısırdım" diye konuştu.

Yaşadıklarından sonra "berbat" ve "zorlanılmış" hissettiğini dile getiren Dorris, o dönemde ikinci eşi Marla Maples ile evli olan Trump’ın 51 yaşında olduğunu sözlerine ekledi.

Gazeteye konuşan Dorris’in arkadaşları, annesi ve terapisti de yaşananları doğruladı. The Guardian muhabiri Lucy Osborne, "Bu kişiler ile Dorris’in anlattıkları birbirleriyle örtüşüyor" dedi.

2016 yılında bazı kadınların Trump hakkındaki taciz iddialarını açıkladıkları sırada sırrını anlatmayı düşündüğünü ancak bundan vazgeçtiğini söyleyen Dorris, "Aileme zarar vermekten korktum. Ama şimdi kızlarım 13 yaşında ve kimsenin onların istemediği bir şey yapmamalarını göstermem gerek. Ben bir rol modeli olmalıyım ve haksızlıklara karşı durduğumu gösterebilmeliyim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Donald Trump hakkında birçok kadını taciz ettiğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Alva Johnson, Jessica Leeds, Jill Harth, Kristen Anderson, Lisa Boyne, Cathy Heller, Temple Taggart, Mariah Billado, Karena Virginia, Bridget Sullivan, Tasha Dixon, Melinda Macgillivray, Jennifer Murphy, Rachel Cooks, Natasha Stoynoff, Ninni Laaksonen, Jessica Drake, Samantha Holvey, Summer Zervos ve Cassandra Searles gibi birçok kadın Trump'ın kendilerini taciz ettiğini ileri sürmüştü.