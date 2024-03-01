Ünlü kozmetik devi iflas etti! 'Veda etmek zorundayız' diyerek bildirdiler

The Body Shop Danimarka şubesi iflas başvurusunda bulundu, 15 mağaza kapanacak, yaklaşık 90 kişi etkilenecek, yeni yönetim atandı.

Danimarka'nın E24 gazetesine göre, ünlü kozmetik markası Body Shop'un Danimarka şubesi iflas başvurusunda bulundu. Bu durum, 15 mağazanın kapatılmasını gerektiriyor.

E24'e göre, iflas başvurusu sonucunda yaklaşık 90 kişinin işi etkilenecek.

Danimarka hukuk firması Bech-Bruun'da avukat olarak görev yapan Anders Hoffmann Køningsfeldt, yönetici olarak atandı.

The Body Shop'un Danimarka Kıdemli Perakende Müdürü Tine Mohr Jensen, iflas haberinin personeline dün verildiğini belirtti.

LinkedIn'de bir gönderide, Mohr Jensen markayla olan yolculuğunun "sona erdiğini" yazdı ve "12 yılı aşkın süredir hayatımın bu kadar büyük bir parçası olan bir şeye veda etmek zor" dedi.

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Mohr Jensen, The Body Shop'un yeniden güçlü bir şekilde ayakta duracağını umduğunu ifade etti.

İngiltere'deki güzellik markasının iflasının ardından, FRP Advisory yönetim olarak atandı ve yeniden yapılandırma planları uygulanıyor. Bu planlar, 198 Birleşik Krallık mağazasının neredeyse yarısının kapanmasına neden olabilir.

The Body Shop'un ortak yöneticileri, mağaza kapanışlarının, mevcut portföy karışımının "artık geçerli olmaması" nedeniyle yapıldığını açıkladı.

Eski CEO David Boynton, işletmenin mevcut durumunu değerlendirirken, vergi mükelleflerinin, ev sahiplerinin ve diğer küçük tedarikçilerin yeniden yapılanma planını finanse etmesinin "yasal ve fırsatçı" bir yol olduğunu belirtti.

Next'in sıkıntılı güzellik sektörünü satın almak için yarıştığı bildiriliyor. İşletmenin, Aurelius Grubuna ait güzellik markasının varlıklarını satın almak için potansiyel bir anlaşma konusunda FRP'ye başvurduğu söyleniyor.