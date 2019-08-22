Ünlü keman sanatçısı Sarah Chang 7 Eylül'de İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Dünyaca ünlü keman virtüözü Sarah Chang, "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri kapsamında sahne alacak. ABD'nin "sanat elçisi" olarak anılan sanatçı, 7 Eylül'de Aya İrini'de konser verecek. Henüz 8 yaşındayken New York Filarmoni eşliğinde ilk konserini veren Chang, Events Across Turkey organizasyonu ile Burgan Bank ve Bahçeşehir Üniversitesi'nin de katkılarıyla İstanbullu hayranlarıyla buluşacak. "Turkcell Platinum İstanbul Night Flight" konserleri 28 Eylül'de Ye-Eun Choi & Dmitry Shishkin, 12 Ekim'de Olga Scheps, 19 Ekim'de Fazıl Say, 26 Ekim'de Berlin Staatskapelle String Quartet ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ise An Epic Symphony ve Sertab Erener konseri gerçekleşecek.

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