Ünlü kargo devi iflas etti! Birçok şubesi bulunuyordu! Almanya'da şirket iflasları artmaya devam ediyor

Yarım asırdır faaliyet gösteren köklü kargo şirketi, maalesef iflas etti. Uzun yıllardır sektörde önemli bir yer edinen şirketin iflası, sektördeki dengeleri değiştirecek gibi görünüyor. Şirketin iflas etmesiyle birlikte, çalışanlarının durumu da belirsizliğini koruyor.

Dünya 2020 yılında başlayan Kovid-19 salgınında ekonomik olarak büyük darbe gördü. Ülkelerin birbirine sınırları kapatması turizm adeta baltaladı. Salgın henüz tam anlamıyla bitmemişken Rusya ve Ukrayna arasında patlak veren savaş küresel ekonomiyi olumsuz etkiledi.

Birçok ülke bu gelişmelerden dolayı hela enflasyon ile mücadele ediyor. Ülkelerde ki bazı şirketlerde küresel krizden nasibini alarak tek tek iflas bayrağını çekiyor.

Son dönemlerde artan iflas haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bir iflas haberi de Almanya’dan geldi.

theloadstar.com’un haberine göre, Almanya’da neredeyse 50 yıldır faaliyet gösteren dev kargo şirketi Instafreight, mahkemeye iflas başvurusunda bulundu.

TÜRKİYE’YE DE KARGO DAĞITIYOR

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İflas ile ilgili şirketin kurucusu ise yeniden yapılanma sürecinin olumlu sonuçlanacağını söyledi.

Berlin’deki Mahkemeye başvuran şirketin 3PL olarak adlandırılan bölümü ise geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Söz konusu haberde Almanya’dan Türkiye’deki ana dağıtıcılara da bazı kargoların olabileceğine dikkat çekildi. Ayrıca haberde 4PL taşımacılık yönteminin faaliyet gösterdiği belirtildi.

ŞİRKETE KRİZ YÖNETİCİSİ ATANDI

Instafreight kurucusu ve MD Philipp Ortwein dün Alman medyasına iflasın nedeninin likidite sorunları değil aşırı borçlanma olduğunu dile getirdi. Yetkililer potansiyel bir yatırımcının mevcut finansman turu sırasında geri çekilmesinin ayrıca işleri aksattığı ifade edildi.