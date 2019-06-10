Ünlü İstihbaratçı FETÖ yönetimini hatırlattı ve uyardı: 23 Haziran'da İmamoğlu kazanırsa...

Hasan Üstün yeniakit.com.tr

Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu’ndan önemli uyarılar: “İmamoğlu. Büyükşehir Belediye Başkanı olur olmaz, ilk gün verilerin kopyalanması için imza attı. 17-25 Aralık’ta verileri kopyalayan FETÖ’cü polisler Amerika’ya gitti. Halk Bankası davası açılınca, bizim verilerimizin, bütün dinleme tapelerimizin tamamını orada Halkbank davasında gördük. Bu bir yöntemdir. Bu başka bir şeyin yöntemidir. Tuzak kuracaklar!.. İçişleri Bakanı Soylu’nun ‘23 Haziran’ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran’ı Allah muhafaza kazanırlarsa, Türkiye’de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye’nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye girişecekler.” uyarısı önemli. İmamoğlu Batı projesi.”

Sevgi pıtırcığı diye yutturulmaya çalışılıyor

Orakoğlu, İmamoğlu’nun “Türkiye’de yabancı merkezlerle irtibatlı bazı derin holdinglerin desteğiyle çeşitli algı operasyonları ve sosyal medya platformları üzerinden yıldızının parlatıldığını ve İstanbul seçmenine dayatılan” bir aday olarak öne çıkartıldığını hatırlatarak, “Aday bugünlerde zorlanıyor. Yüzündeki sevgi maskesi veya makyajı spontane gelişen bazı olaylar ile akmaya başladı. Klasik CHP stratejileri dışında bir propaganda izlediği iddia edilen İmamoğlu’nun gerçek yüzü Ordu Valisi’ne hakaret etmesiyle ortaya çıktı. Bize sevgi pıtırcığı diye yutturulmaya çalışılan İmamoğlu’nun devletin valisine ‘it’ direk hakaret etmesi İmamoğlu’nun da Kılıçdaroğlu dönemi CHP’sinin devleti ve görevlilerini hedef alan zihniyetini açıkça ortaya koyması açısından önemliydi.” İfadelerini kullandı.

HDP/PKK ve FETÖ Destekli

Orakoğlu şöyle devam etti: “İmamoğlu’nun destekçileri içinde HDP/PKK ve FETÖ var. Bu destek o kadar aleni ki, inkâr da edilemiyor. Vali ve güvenlik güçlerine karşı yapılan bu skandal yaklaşım ve hakaretlerde İmamoğlu’nu açıktan destekleyen PKK ve FETÖ’nün ne kadar rolü var? Doğrusu bu konu enine boyuna araştırılması gerekir sanırım. Halkın adamı İmamoğlu neden VIP’ten geçmek istiyor, hani halkın adamıydı? Normal vatandaş gibi uçağa aranarak geçseydi kendisi için İstanbul’da yürüttükleri strateji açısından daha uygun olurdu. Ancak VİP hırsı il valisine ve güvenlik kuvvetlerine hakaret İmamoğlu’nun Kılıçdaroğlu gibi devletle kavga ederek devletin valisi ve güvenlik güçlerine hakaret ederek üstelik hakkı olmadığı bir konuda dayatma yaparak zorbalık yapmasının hem hukuken hem de siyaseten hesabının sorulması elzemdir. Zira olay bir yönü ile açıkça devlete, Türkiye Cumhuriyeti’ne yapılmış bir saldırıdır. Bu olay 23 Haziran’da İstanbul’da oy verecek tüm seçmenlere ayrıntıları ile anlatılmalıdır. CHP’li İmamoğlu’nun devletin valisi ve güvenlik kuvvetlerini hedef alan hakaretamiz söylemleri bir şekilde ipleri ele geçirmesi halinde neler yapacağını da ortaya koyuyor. Türkiye’nin kritik günlerden geçtiği bir süreçte İmamoğlu’na destek verenlerle Türkiye düşmanları neredeyse aynı safta yer almış görünüyorlar.”

23 Haziran önemli, kazanırsa Allah muhafaza

Orakoğlu, “İmamoğlu Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na geldiği ilk gün attığı imza verilerin kopyalanmasına ilişkindi. 17-25 Aralık’ta verileri kopyalayan FETÖ’cü polisler Amerika’ya gitti. Halk Banka’sı davası açılınca bizim verilerimizin, bütün dinleme tapelerimizin tamamını orada Halkbank davasında gördük.” diyerek devam ettiği Yenişafak’taki yazısında şu değerlendirmeleriyle dikkat çekti:



“Bu yöntem doğru bir yöntem değildir. Devlet adamlığına yakışan bir yöntem değildir. Bu başka bir şeyin yöntemidir. Arkadan tuzak kuracaklar, plan yapacaklar ve Türkiye’yi bu tartışmaların içerisine getirecekler. Verileri kopyalayıp başka yerlere servis etmek ne devlet adamı ciddiyetine yakışır, ne de kanunen hakkın değil zaten. İçişleri Bakanı Soylu, ‘23 Haziran’ı bir ideolojik kavgaya doğru götürecekler. 23 Haziran’ı Allah muhafaza kazandıklarından sonra da Türkiye’de bir siyasal iç kargaşa, Türkiye’nin iç istikrarını bozmaya yönelik bir hamleye doğru yönelecekler. Korkum şu, İstanbul’un gücü üzerinden Türkiye’nin istikrarına oyun kurarlar. Endişem odur.’ diyor. Bir tarafta Batı’nın projesi İmamoğlu diğer tarafta devlet adamı Binali Yıldırım. İstanbul seçimini milli ve yerli olan Cumhur İttifakı kazanır inşallah.”