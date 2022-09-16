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Gündem Ünlü isimlerden Büyük Aile Yürüyüşü çağrısı! "Pazar günü Saraçhane'ye bekliyoruz"
Gündem

Ünlü isimlerden Büyük Aile Yürüyüşü çağrısı! "Pazar günü Saraçhane'ye bekliyoruz"

Ünlü isimler, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 18 Eylül Pazar günü düzenlenecek Büyük Aile Yürüyüşü için duyarlı vatandaşlara, Saraçhane'ye gelerek destek verme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 21:47:00 - 2022-09-16 21:50:59

 Yeniakit.com.tr 

Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 150 STK, 18 Eylül Pazar günü saat 15:00'da, İstanbul Saraçhane'de Büyük Aile Yürüyüşü gerçekleştirecek.

On binlerin hep bir ağızdan "Sapkınlığa dur de" mesajı vereceği etkinliğe ünlü isimlerden de destek geldi.

Aralarında sanatçı, yazar, oyuncu, doktor ve birçok meslek grubundan kişinin yer aldığı ünlü isimler, vatandaşlara Pazar günü yürüyüşe gelerek destek olmaları için çağrı yaptı.

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