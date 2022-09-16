Ünlü isimlerden Büyük Aile Yürüyüşü çağrısı! "Pazar günü Saraçhane'ye bekliyoruz"

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Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu öncülüğünde 150 STK, 18 Eylül Pazar günü saat 15:00'da, İstanbul Saraçhane'de Büyük Aile Yürüyüşü gerçekleştirecek.

On binlerin hep bir ağızdan "Sapkınlığa dur de" mesajı vereceği etkinliğe ünlü isimlerden de destek geldi.

Aralarında sanatçı, yazar, oyuncu, doktor ve birçok meslek grubundan kişinin yer aldığı ünlü isimler, vatandaşlara Pazar günü yürüyüşe gelerek destek olmaları için çağrı yaptı.