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Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ünlü isimlerden destek geldi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 20:27
Ünlü isimlerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan "Barış Pınarı Harekatı"na ünlü isimler sosyal medyadan destek verdi.

Türk sinemasının ünlü oyuncusu Cüneyt Arkın, Twitter hesabından "Ey ABD sen bizi ne sandın. Türk halkının karakteri bağımsızlıktır." diye konuştu.

Oyuncu Zafer Algöz ise Arkın'ın paylaşımını retweet ederek, operasyona destek verdi.

Karikatürist, oyuncu ve film yapımcısı Hasan Kaçan hesabından "Allah'ım, askerimizin ayağına taş değdirme. Düşmanları kahreyle." duasını paylaştı.

Oyuncu İsmail Hakkı, "Ordumuzun yanındayız. İcabında içindeyiz. Duyan duymayana duyura ! Sağırları koy verin gitsinler." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Kıraç, operasyona desteğini "Barış Pınarı Harekatı" ile yapılmış çok sayıda paylaşımı retweet ederek, gösterdi.

Şarkıcı Alişan, Twitter hesabında yaptığı açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yanından olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu ordu 3 öğün kuru ekmekle beslenip, Çanakkale'de, Sakarya'da destan yazdı. Ekonomi diye bir şey yoktu daha. Bizi dolarınla korkutamazsın. Devletimizin sonuna kadar yanındayız. Allah Mehmetçiğin yardımcısı olsun."

"Türkiye, terörün kökünü kazımak için..."

Oyuncu Doğa Rutkay, hesabından "Ayağınıza taş değmesin kötü haberiniz gelmesin. Allah yardımcınız olsun." duasında bulunurken, Vildan Atasever, "Allah yar ve yardımcınız olsun, kahraman Mehmetçiğimiz." dedi.

Oyuncu ve yazar Bahadır Yenişehirlioğlu instagram hesabından Türk bayrağı görseli paylaşarak, "O mübarek Bayrak işte bu Bayrak!" yorumunu yaptı.

Besteci ve şair Uğur Işılak, "İnanıyoruz ki Türkiye, toprak bütünlüğünü korumak ve terörün kökünü kazımak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Çiğ üslup, kibir ve tehdit haydutların tavrıdır. Dik durmak, hedefe yürümek ve gözünü budaktan sakınmamak ise yiğitlerin." yorumunda bulundu.

Şarkıcı Cenk Eren de 2 gün önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'ye karşı Türk devletinin ve ordusunun yanı sıra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Yıllardır ülkemizi bölmek için batılı güçlerin maşası olmuş terör örgütlerine karşı yapılan bu savaş da devletim, ordum ve Cumhurbaşkanın yanında olmamdan dolayı linç edilmek benim için büyük onurdur, şeref madalyası gibi taşırım."

"Türkiye'yi tehdit etmek kimsenin harcı değildir"

Şarkıcı Demet Akalın Twitter hesabından "Ülkemi, memleketimi seviyorum." mesajını yazarken, oyuncu ve programcı Yavuz Seçkin ise "Türk Milleti ordusunun yanında" etiketini paylaştı.

Şarkıcı Metin Şentürk, "Türkiye Cumhuriyeti devletini tehdit etmek kimsenin harcı değildir. Herkes haddini bilsin" dedi.

"Sancağa parmak sallandığında/ yekvücudumuzla hatırlatırız/ Biz hürriyet aşıklarıyız, paçavralara pabuç bırakmayız." dizelerine Twitter hesabında yer veren oyuncu Ali Nur Türkoğlu da şunları kaydetti:

"Türk Milleti ordusunun yanında her daim. Yeryüzünün en cesur ve aynı zamanda en merhametli askeri Mehmetçiğimiz. Ayağınıza taş değmesin, yolunuz bahtınız açık olsun. Ezelden beri tamamı asker olan bu milletin ordusunu gördüğünden ibaret saymak gafletiyle hamle yapanlar her daim mağlupturlar."

Şarkıcı Yusuf Güney instagram hesabından "Gazamız mübarek olsun. Allah ayağımıza taş değdirmesin sizleri tez zamanda yavrunuza, yuvanıza sağ sağlim kavuştursun. İnşallah hilal ile haçın kavgasında muvaffak eylesin. Var olun, sağ olun koç yiğitlerim." temennilerinde bulundu.

Yazar Ahmet Turgut operasyona ilişkin dua paylaşımı yaparken, yazar Sinan Canan da hesabından "Harekatımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, Mehmetçiklerimize dualarımızı gönderiyoruz. Allah hayırlı tüm girişimlerinde Türkiye'nin önünü açsın." diye konuştu.

Yazar Mustafa Armağan, "Ya Rabbi, askerlerimizi muzaffer kıl. Onların yar ve yardımcıları ol. Kılıçlarını keskin, atlarını yüğrük, bahtlarını açık eyle." ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Murat Kekilli de sömürüldükten sonra sanatın sağı ve solu olmadığı yorumunda bulunarak, "ABD hangi yerlinin hayatına saygı duymuş ki? Öldürmeye kendi yerlilerinden (kızılderililer) başlamadı mı? Seni veya beni umursayacağını sanma. Bu bölgede kim ölürse ölsün, sol, sağ, siyah, beyaz onların umurunda değildir." değerlendirmesini yaptı.

Şair Dursun Ali Erzincanlı ise "Dünyayı sevecek büyüklükte yürekler, kıyameti yaşatacak güçte bilekler yola çıktı. Haydi Bismillah." dedi.

Sosyal medyadan destek tweetler atan piyanist Tuluyhan Uğurlu, şarkıcı Işın Karaca ve Tuğçe Kazaz'ın yanı sıra yönetmen Mesut Uçakan ve halk müziği sanatçısı Esat Kabaklı, Twitter'dan harekete destek veren dua paylaşımında bulundu.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 20:27
  1. Sakarya
  2. Ordu
  3. Erzincan
  4. Çanakkale
  5. Cüneyt Arkın
  6. Twitter
  7. Alişan
  8. Kıraç
  9. Vildan Atasever
  10. Doğa Rutkay
  11. Bahadır Yenişehirlioğlu
  12. Uğur Işılak
  13. Cenk Eren
  14. Demet Akalın
  15. Ali Nur Türkoğlu
  16. Yusuf Güney

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  • BURHAN ÇİPABURHAN ÇİPA6 dk önce
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