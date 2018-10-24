Ünlü isim, son anket sonuçlarını açıkladı, MHP’yi uyardı!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Ali Kulat, Yeniçağ Gazetesi’ne konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık yerel seçimde ittifak arayışında değiliz" açıklamasını değerlendiren Kulat, "MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda" dedi.

"Fiyasko yaşayabilir"

MHP'nin şu an hiçbir yerde birinci parti olmadığını belirten Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi.

"Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut" ifadesini kullanan Kulat, devamında şunları kaydetti:

“Ama bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir.

Burada Etimesgut gibi ama pek çok yerde MHP'li belediyeler farklı durumda değil. Diğer önemli konu da, yani AK Parti bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Melih Gökçek'i mesela görevden aldı. Melih Gökçek'i görevden alırken ki alma nedeni her ne ise MHP'li belediye başkanında da aynı özellikler duruyor zaten. Ona nasıl oy isteyeceksiniz. Hakkında dava açılmaksa dava, FETÖ iltisakı ise FETÖ iltisakı.”

“MHP, AK Parti'nin kendisine çok muhtaç olduğunu düşünüyor”

Kulat, MHP'de "AK Parti bize muhtaç" görüşünün hakim olduğunu savundu.

"Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" değerlendirmesinde bulunan Kulat, şöyle devam etti:

“Yüzde 50'lilik bir oya da AK Parti'nin ihtiyacı yok yerel seçimlerde. Çünkü AK Parti'nin oyları lokaldir yani İstanbul'da bulur yüzde 50'leri, Ankara'da bulur yüzde 40'ları ve seçim sonucunu hep böyle alır. Güneydoğu'da HDP böyle alır. MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir.”