0553 313 94 23

Ünlü isim, son anket sonuçlarını açıkladı, MHP’yi uyardı!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçimlere ilişkin MHP'nin şu an hiçbir yerde birinci parti olmadığını belirtti ve, “MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir” dedi.

24 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
Ünlü isim, son anket sonuçlarını açıkladı, MHP’yi uyardı!

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, önümüzdeki yerel seçimlere ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mehmet Ali Kulat, Yeniçağ Gazetesi’ne konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Artık yerel seçimde ittifak arayışında değiliz" açıklamasını değerlendiren Kulat, "MHP bir noktada toplayamıyor oyunu. Aynı oranlarda oy alan HDP, 20 tane 30 tane 10 tane neyse belediye alırken MHP'nin oy oranı Güneydoğu'daki 2 puanı çıkardığınız zaman zaten 9'larda" dedi.

"Fiyasko yaşayabilir"

MHP'nin şu an hiçbir yerde birinci parti olmadığını belirten Kulat, "MHP, belediye seçimlerinde çok büyük bir fiyasko yaşayabilir" dedi.

"Çünkü o 2 puan son seçimlerde nedir neyin nesidir ayrı bir boyut" ifadesini kullanan Kulat, devamında şunları kaydetti:

Ama bakın Adana'da yüzde 30 ile 31 ile seçim almış. Şu anda yüzde 15 ile dördüncü parti. Mersin'de yine dördüncü parti, Manisa'da yine öyle üçüncü parti ya da ikinci parti. Yani hiçbir yerde birinci parti değil şu anda. Belediye başkanlarının performansı da çok iyi değil. Çok istisna ilçeler bazında belki bir durum söz konusu olabilir.

Burada Etimesgut gibi ama pek çok yerde MHP'li belediyeler farklı durumda değil. Diğer önemli konu da, yani AK Parti bazı belediye başkanlarını görevden aldı. Melih Gökçek'i mesela görevden aldı. Melih Gökçek'i görevden alırken ki alma nedeni her ne ise MHP'li belediye başkanında da aynı özellikler duruyor zaten. Ona nasıl oy isteyeceksiniz. Hakkında dava açılmaksa dava, FETÖ iltisakı ise FETÖ iltisakı.

“MHP, AK Parti'nin kendisine çok muhtaç olduğunu düşünüyor”

Kulat, MHP'de "AK Parti bize muhtaç" görüşünün hakim olduğunu savundu.

"Halbuki AK Parti'nin yerel seçimlerdeki oy oranları zaten hep yüzde 40'lardadır. Yüzde 50'lilerde değildir" değerlendirmesinde bulunan Kulat, şöyle devam etti:

Yüzde 50'lilik bir oya da AK Parti'nin ihtiyacı yok yerel seçimlerde. Çünkü AK Parti'nin oyları lokaldir yani İstanbul'da bulur yüzde 50'leri, Ankara'da bulur yüzde 40'ları ve seçim sonucunu hep böyle alır. Güneydoğu'da HDP böyle alır. MHP göreceksiniz şartlar böyle devam ederse Türkiye genelinde çok farklı bir noktaya doğru gidebilir.” 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 09:48
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Ankara
  5. Adana
  6. MAK Danışmanlık Şirketi
  7. anket sonuçları
  8. mhp oy oranı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    1. Ankara'da trafik kazası: 1 kişi öldü
    2. Gram altın 228 lira seviyelerinde..
    3. Kritik isim yaralı yakalandı! Bir..
    4. Erzincan'dan kahreden haber: Şehit ve..
    5. Adana'da hanımağa kılık değiştirdi..
    6. Trilyon dolarlık ‘Çöldeki zirve’..
    7. TÜBİTAK'a yeni atamalar yapıldı
    8. Suudi Arabistan dublörü kabul etti!
    9. Olay iddia! Suudilerden Cumhurbaşkanı..
    10. Sevindirici haber! Gol makinesi..
    11. İstanbul'da hastanede yangın! Hastalar..
    12. Savunma ve havacılıkta hedef global..
    13. Turkcell ve Huawei 5G’li akıllı..
    14. “Türkiye, Almanya ve Avrupa’nın..
    15. Servis bekleyen çocuk ve annesine..
    16. Godiva’nın satışında ilk adım atıldı
    17. Ünlü isim, son anket sonuçlarını..
    18. Bütçe mesaisi
    19. "Erdoğan, ittifaksızlığı göze almış..
    20. Altın Boynuz’a altın proje
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz
    MHP Lideri Bahçeli: Artık kendi yolumuzu çizeceğiz

    Günün Karikatürü

    24 ekim 2018
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı
    Başkan Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetinin detaylarını açıkladı