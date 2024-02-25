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Siyaset Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun
Siyaset

Ünlü isim açıkladı! Rantı İmamoğlu’ndan sorun

Yeniakit Publisher
2024-02-25 12:28:00 - 2024-02-25 12:29:37

TV 100 de yayınlanan Kübra Par’ın sunduğu Farklı açılar programında imar rantı tartışması yaşandı.

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre’nin “Murat Kurum imar rantı için aday yapıldı” demesi üzerine Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan, “Yunus Emre bey, Ekrem İmamoğlu ne iş yapıyor?” diye sordu.

Bunun üzerine şaşkınlık yaşayan Emre, “İmamoğlu restoran işletir, müteahhitlik yapar” dedi.

“İmamoğlu ailesi rantı iyi bilir”

Sinan Burhan ise, “Yani müteaahit… Babası da müteaahit, imar rantını çok iyi bilirler. Kurum’u suçlarken iyi düşünün” diye konuştu. Burhan ayrıca İmamoğlunun Beylikdüzü ilçesini beton yığınına dönüştürdüğünü söyleyerek, “Babası da zeytinlikleri keserek villa yaptı. İmamoğlu ailesi rantı iyi bilir” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

resat

hizmet yok ,borç çok ,bunun ne anlama geldiğini anlamak için ekonomist olmaya gerek yok ,
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