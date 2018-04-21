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Ünlü işadamına FETÖ şoku!

Ünlü işadamı Ufuk Cömertoğlu ve oğlu Alper Cömertoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

21 Nisan 2018 Cumartesi 17:04
Ünlü işadamına FETÖ şoku!

Aileye yakın kaynaklar gözaltı bilgisini doğrularken, ikili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2016 yılında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yine gözaltına alınmış 13 gün sonra sonra serbest kalmıştı.

Hürriyet’in ulaştığı bilgiye göre; gözaltına alınan isimler FETÖ’ye finans desteği sağlamakla suçlanıyor.

Öte yandan daha önce gözaltına alınan Tolga Cömertoğlu ile ilgili herhangi bir gözaltı kararı olmadığı belirtildi.



Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 17:04
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