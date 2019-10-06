Ünlü hip hop yıldızı Maik Jahnke, Müslüman olmasının hikayesini anlattı!

Maik Jahnke, kötü bir araba kazası geçirmeden önce Almanya'da ünlü bir hip hop yıldızıydı. Bu araba kazası hayatını 360 derece değiştirdi ve sonunda Müslüman oldu.

Maik Jahnke'nin kendi ağzından Müslüman olmasının hikayesi şöyle:

“Bir sabah korkunç bir araba kazası geçirdim!”

'Normal bir Alman ailede büyüdüm. Okula gittim, bir meslek öğrendim ve sonra çalıştım. Müzik her zaman benim tutkum oldu. Kendi paramı kazanır kazanmaz, müzik aleti aldım. Kendi şarkılarımı yazdım ve kendi müziğimi besteledim. Müzik işinde yavaşça yukarı çıktım. Müzik ortağımla birlikte ilk sözleşmeyi, ardından ikinciyi alabildik. Sonunda Almanya'nın en büyük rekor etiketlerinden biriyle gol attık. MTV dahil her yerde oynadık. Hayat güzeldi. Para iyiydi. Sonra bir sabah korkunç bir araba kazası geçirdim.'

“Araba kazasından sonra hiçbir şey aynı değildi”

'Araba kazasından dan sonra hiçbir şey aynı değildi. Çok düşünceli oldum. Bu hayatı merak ettim. Bu hayatın özü. Bu yaşamın nedeni. Neden buradaydım? Bu hayat ne içindi? Geceleri balkonuma çıktım ve gökyüzüne baktım. Aya baktım. Şöyle düşündüm: “Bütün bunların amacı neydi? Hangi rolü oynuyordum?'

“Bu hayatın bütün amacı neydi?”

'Her zaman Tanrı'ya inanmıştım. Ben asla ateist olmadım. Ama hiçbir resmi dine göre yapacak hiçbir şeyim olmadı. Kazadan sonra, yazılarım değişti. Yazdıklarımın amacı Tanrı idi. O'nun hakkında yazdım. O'na yazdım. Ve O'nu arıyordum. Yazılarımda teselli buldum. Ancak sorular kaldı. Bu hayatın bütün amacı neydi?'

“Bu rüya beni çok sarstı”

'Sonra bir gece, garip ama harika bir rüya gördüm. Farklı bir zamandaydım. Bir arabanın ya da uçağın olmadığı bir zamanda. Bir kasabanın surlarının dışındaki bir çölde durdum. Deve kervan içinde şehre doğru yürürken görebiliyordum. Ve yanımda siyah saçlı ve sakallı yakışıklı bir adam vardı. Elinde bir sopa vardı. Kuma bir şey yazmak için kullandı. Sonra bana baktı. Bana ne yazdığını anladığımı sordu. Yapmadım. Sonra uyandım. Bu rüya beni çok sarstı. Ve iki saat boyunca ağladım.'

“Arkadaşlarım bu rüyayı takip etmemi söylediler”

'Daha sonra bu rüyayı farklı insanlara anlattım. Ve birkaç arkadaşım bu rüyayı İslam hakkında bir rüya olarak yorumladı. Beni varlığımı araştırıp sorgulayan bir durumda görerek, o rüyayı takip etmemi söylediler. Ve ben de öyle yaptım. İslam hakkında okumaya başladım. Sonra az önce büyük bir İslami merkezimizin bulunduğu Aachen şehrine gittim. Ben de müftümle konuştum.'

“İslâm'la tanışınca daha hoşgörülü, daha iyi bir insan oldum”

'Müftümle konuştuktan sonra Müslüman olmanın ne demek olduğunu öğrenmeye başladım. Günlük 5 vakit namazı öğrendim. Kuran okumaya başladım. Müslüman olmak zaman alıyor. Varlığım ve bu yaşamın gerçek amacı hakkındaki sorularıma cevaplar buldum. İbadet eden Tanrı'mda barış ve memnuniyet buldum. Ve yeni bir topluluk buldum. Ve kesinlikle daha iyi bir insan oldum. Daha hoşgörülü oldum. Müslüman olmadan önce yabancıları pek sevmezdim. Fakat Müslüman cemaatin çeşitliliği hakkında bilgi edindiğimde, hâlâ içimde bıraktığım her ırkçılıktan vazgeçtim. Eski hayatımı şov dünyasında bıraktım.'

“Allah'ın evini ziyaret etmek benim için inanılmaz deneyimdi”

'Hac ve Umreye gitmek benim için inanılmaz deneyimlerdi. Herkesin Allah'a ibadet eden bu güzel çeşitliliğini görmek şaşırtıcıydı. İnsan topluluğumuzun tarihini ilk Peygamberden, üç ana dünya dininin babası Peygamber İbrahim'den ve sevgili Peygamberimiz Hz Muhammed'den (barışı ve onun için kutsayan) onurlandırmak gerçekten alçakgönüllüydü. Hâlâ arayanlar için: gökyüzüne bakın. Her şeyin ne kadar mükemmel bir şekilde yaratıldığına bakın. Kalbini Dinle. Ve sen Allah'ı bulacaksın. İslam'ı bulacaksın. Gerçeği bu hayatta bulacaksın. Ve ihtiyacınız olan huzuru bulacaksınız. Ve aradığınız memnuniyet. İnşallah.'