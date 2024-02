Ünlü giyim markası! 84 mağazası olan Zara İsrail malı mı? Hangi giyim markaları destek veriyor?

Zara, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği işgal ve insan hakları ihlallerine doğrudan destek vermediğini belirtse de, İsrail'de faaliyet göstermeye devam etmesi, İsrail'e dolaylı olarak destek verdiği şeklinde yorumlanmaktadır.

Zara'nın İsrail'e desteği, 2021 yılında baş tasarımcısı Vanessa Perilman'ın Filistinli model Kahır Harhaş ile yaptığı bir diyalog sonrasında gündeme geldi. Perilman, Harhaş'a İsrail'in Gazze'de inşa ettiği hastane ve okulları havaya uçurmasını eleştirdiği için 'Belki halkınız eğitimli olsaydı, bu hastane ve okulları havaya uçurmazlardı' şeklinde bir mesaj gönderdi. Bu mesaj, İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerine destek olarak görüldü ve Zara'ya yönelik boykot çağrıları yapıldı.

Zara, Perilman'ın mesajını kınayarak ve Harhaş'tan özür dileyerek bu tepkileri dindirmeye çalıştı. Ancak, Zara'nın İsrail'de faaliyet göstermeye devam etmesi, İsrail'e verdiği desteği sürdürdüğü şeklinde yorumlandı.

Sonuç olarak, Zara'nın İsrail'e desteği, şirketin İsrail'de faaliyet göstermesi ve İsrail ekonomisine katkıda bulunmasından kaynaklanmaktadır. Zara'nın İsrail'in politikasını doğrudan desteklemediği belirtilse de, İsrail'in ekonomik gücünü desteklemek, dolaylı olarak İsrail'in politikasını desteklemek anlamına gelebilir.

Zara'nın Filistin'e gönderme yapan kampanyası tepki çekti

İspanyol moda markası Zara, yeni koleksiyonu için yaptığı Zara Atelier adlı kampanyası nedeniyle sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.Kampanya fotoğraflarında manken Kristen McMenamy'nin kefeni andıran beyaz bir ceset torbası gibi görünen imgeleri taşıması büyük bir öfke dalgasını tetikledi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fotoğraflarda ayrıca kayalar, molozlar ve Filistin haritasına benzeyen bir karton kesit de yer alıyor.

Zara, The Jacket başlıklı kampanyasının ana odağının, giysinin çok yönlülüğünü göstermeyi amaçlayan konsantre bir tasarım çalışması olduğunu söyledi. Ancak birçok kullanıcı, fotoğrafların İsrail-Filistin çatışmasına gönderme olarak yorumlandığını ve hassas bir konuyu pazarlama amacıyla kullanmak olarak gördüklerini ifade etti.,

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Zara, fotoğrafların bir kısmını sosyal medya hesaplarından kaldırdı. Ancak şirket, fotoğrafların ne amaçla çekildiğine veya kaldırılmalarına neden olduğuna dair herhangi bir açıklama yapmadı.Zara'nın kampanyası, markalar tarafından hassas siyasi konuları pazarlama amacıyla kullanıldığına dair endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Zara'nın kampanyası, İsrail-Filistin çatışmasının yanı sıra, markalar tarafından hassas siyasi konuları pazarlama amacıyla kullanılmasına dair endişeleri de yeniden gündeme getirdi.

Hangi giyim markaları destek veriyor?

İsrail'e destek veren giyim markaları, İsrail'de faaliyet gösteren veya İsrail'den hammadde veya üretim alanlarında yararlanan markalardır. Bu markalar, İsrail'in ekonomik gücünü desteklemekte ve İsrail'in işgal ve insan hakları ihlallerine dolaylı olarak katkıda bulunmaktadır.

Zara: Zara, İsrail'de 84 mağazası bulunan ve İsrail ekonomisine önemli katkıda bulunan bir markadır.

H&M: H&M, İsrail'de 10 mağazası bulunan ve İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.

Mango: Mango, İsrail'de 15 mağazası bulunan ve İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.Levi's: Levi's, İsrail'de üretim yapan ve İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.

Tommy Hilfiger: Tommy Hilfiger, İsrail'de üretim yapan ve İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.

Stradivarius: İspanyol moda perakende markasıdır. Ana şirketi Inditex bünyesinde yer alır ve Zara, Pull&Bear gibi markalarla aynı gruptadır. İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.

U.S. Polo Assn. : US Polo Assn. Markası Amerika Birleşik Devletleri'nde polo sporunun yönetim organı olan Birleşik Devletler Polo Birliği'nin (USPA) resmi markasıdır. Derneğin dünya çapında kayıtlı ticari markaları ve logoları, USPA'nın tamamına sahip olduğu bir yan kuruluş olan USPA Properties, Inc. tarafından yönetilmektedir. Marka 1890 yılında kurulmuştur. Markanın açılımı ise United States Polo Associationdur.U.S. Polo Assn. dünyaca ünlü Hazır giyim moda perakendesinde öncü bir markadır. Marka tarafından erkek, kadın, çocuk ürünleri yanı sıra aksesuar ve seyahat çantası da üretilmektedir. Şu anda yaklaşık olarak 100'ü aşkın ülkede 500'ü aşkın mağazası bulunan ve her geçen gün yeni bir ülkede yeni bir mağaza açmaktadır. Geniş ürün yelpazesiyle globalleşmiş bir marka halindedir. ABD'nin İsrail'i destekliyor. U.S Polo Assn. markasınında birçok mağazası İsrail'de bulunmakta olup ekonomisine katkıda bulunmaktadır.

Calvin Klein: Calvin Klein Inc., 1968'de Amerikalı moda tasarımcısı Calvin Klein tarafından kurulan moda evi. 2002'de Tommy Hilfiger'a da sahip olan PVH şirketi tarafından satın alınmıştır. Şirketin merkezi Midtown Manhattan, New York'ta bulunmaktadır. İsrail'de mağazası bulunan ve İsrail ekonomisine katkıda bulunan bir markadır.