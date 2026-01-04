Ünlü gazeteci Tucker Carlson, Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin iç yüzünü anlattı! Venezuela’da pornografinin, kürtajın, eşcinsel evliliğin ve cinsiyet değişim operasyonları yasaklandı

Carlson, Venezuela lideri Nicolas Maduro'nun ekonomik politikalarını onaylamasa da ülkenin sosyal değerler açısından oldukça muhafazakar bir yapıya sahip olduğunu belirtti.

Trump’ın Maduro’ya müdahalesinin altında yatan sebepleri tek tek sıraladı.

Gazeteci Tucker Carlson, katıldığı bir programda Ben Shapiro’nun Venezuela lideri Nicolas Maduro hakkındaki sert tutumunu ve muhafazakarlık anlayışını detaylı bir şekilde masaya yatırdı. Carlson, Shapiro’nun Maduro’yu yalnızca ekonomik başarısızlıkları üzerinden eleştirmesini sığ bularak, toplumsal değerlerin ekonomik göstergelerden çok daha hayati olduğunu savundu.

Carlson’ın açıklamalarına göre Venezuela, ekonomik krizde olmasına rağmen sosyal yapısını koruyan katı kurallara sahip. Ülkede eşcinsel evliliğin, pornografinin, kürtajın ve çocuklara yönelik cinsiyet değişim süreçlerinin tamamen yasak olduğunu hatırlatan Carlson; Shapiro’nun "Kim takar Maduro’nun sosyal görüşlerini?" şeklindeki yaklaşımını sertçe eleştirdi. Carlson, "Ben takarım çünkü çocuklarım var ve onların nasıl bir dünyada büyüyeceği benim için paradan daha önemli" diyerek, gerçek bir muhafazakarın önce aileyi ve toplumsal ahlakı savunması gerektiğini belirtti.

Ekonomisinin kötü olmasında ABD’nin parmağı olduğunu söyleyen Tucker, LGBT’ye savaş açtığı için bu durumlara gelindiğini de ekledi.

Tartışmanın odağında ise Shapiro’nun çifte standart uyguladığı iddiası vardı. Carlson, Shapiro’nun Amerika ve diğer ülkeler için sadece "serbest piyasa" odaklı konuştuğunu ancak söz konusu İsrail olduğunda "ulusal sınırlar ve dini değerler" üzerinden savunma yaptığını iddia etti. Shapiro’nun Amerikan muhafazakarlığını sadece ekonomik bir modele indirgediğini savunan Carlson, bu bakış açısının Amerikan toplumunun gerçek ihtiyaçlarından kopuk olduğunu vurguladı.