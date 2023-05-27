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Gündem Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber
Gündem

Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber

Yeniakit Publisher
2023-05-27 10:23:00 -
Ünlü gazeteci Engin Ardıç'tan acı haber

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sabah gazetesi yazarı Engin Ardıç'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

Sabah Gazetesi yazarlar Engin Ardıç hayatını kaybetti. 71 yayındaki Engin Ardıç, bir süredir İstanbul'daki özel hastanede tedavi görüyordu. Ardıç'ın bu sabah hayatını kaybettiği öğrenildi.

Engin Ardıç kimdir?

Engin Ardıç, mesleğe 1970 yılında, "Tiyatro '70" dergisinde başladı. Reklam yazarlığı, BBC Türkçe yayınlar servisi spikerliği, Cumhuriyet ve Politika gazetelerinde tiyatro ve edebiyat eleştirmenliği, Nokta Dergisi'nde yayın danışmanlığı, Dünya, Sabah, Star ve Akşam gazetelerinde köşe yazarlığı, Inter Star´da yorumculuk yaptı. Elele, Tempo, Playmen dergilerinde de yazılar yazdı.

Ardıç, 24 Şubat 2008 tarihinden bugüne dek Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapıyordu.
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