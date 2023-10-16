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Dünya Ünlü futbolcunun Filistin paylaşımına skandal talep!
Dünya

Ünlü futbolcunun Filistin paylaşımına skandal talep!

Yeniakit Publisher
2023-10-16 15:23:00 -
Ünlü futbolcunun Filistin paylaşımına skandal talep!

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, Bayern Münihli futbolcu Noussair Mazraoui'nin Filistin paylaşımı nedeniyle sınır dışı edilmesini istedi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger, Bayern Münihli futbolcu Noussair Mazraoui'nin Filistin paylaşımı nedeniyle sınır dışı edilmesini istedi.

Almanya'nın Bayern Münih takımında forma giyen Fas kökenli Hollandalı futbolcu Noussair Mazraoui, (Nasır Mezravi) yaptığı Filistin paylaşımıyla Almanya'da tepkilerin hedefi oldu.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partili milletvekili Johannes Steiger futbolcunun hem kulüple ilişiğinin kesilmesi hem de sınır dışı edilmesini istedi.

Steiger, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "Nazilerin, Yahudi Kulübü adını verdiği Kurt Landauer'in kulübü işlerin bu şekilde devam etmesine izin veremez. Sevgili FC Bayern lütfen hemen kovun. Ayrıca onun Almanya'dan sınır dışı edilmesi için devletin tüm seçenekleri kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.

MAZROUİ'DEN DİK DURUŞ

Mazraoui, de Bild gazetesine yaptığı açıklamada, "Kendimi ve neyi savunduğumu açıklamak zorunda kalmam gerçekten hayal kırıklığı yaratıyor. Dışarıda binlerce masum insanın öldürüldüğü bir durum var. Benim duruşum, bu dünyada barış ve adalet için çalışacağımdır. Bu da her türlü teröre, nefrete ve şiddete karşı olacağım anlamına geliyor. Bu yüzden neden benim hakkımda tam tersi düşünüldüğünü ve neden nefret dolu gruplarla ilişkilendirildiğimi anlamıyorum. Kontrolden çıkan bu korkunç çatışma nedeniyle her gün masum insanlar öldürülüyor. Hepimiz buna karşı olmalı ve buna karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Bu insanlık dışı bir durum." görüşlerine yer verdi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sosyal medya hesabından Mescid-i Aksa'nın fotoğrafına yer vererek Filistin'e desteğini ifade eden ve Kur'an-ı Kerim'den alıntı yapan Mazraoui, İbrahim süresinden "Sakın, Allah’ı zalimlerin yaptıklarından habersiz sanma" mealindeki 42. ayeti paylaşmıştı.

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