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Spor Ünlü futbolcu İsrail'in saldırısında öldü
Spor

Ünlü futbolcu İsrail'in saldırısında öldü

Yeniakit Publisher
2024-03-12 10:11:00 -
Ünlü futbolcu İsrail'in saldırısında öldü

Filistin futbolunun efsane isimlerinden Muhammed Barakat, İsrail'in bombardımanındaki Han Yunus'ta evinin vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Filistin futbolunun efsane isimlerinden Muhammed Barakat, İsrail'in bombardımanındaki Han Yunus'ta evinin vurulması sonucu hayatını kaybetti.

Kariyerinde 114 gole sahip olan 39 yaşındaki Filistinli futbol efsanesi Muhammed Barakat, İsrail saldırısında öldürüldü. Han Yunus'taki evine bomba isabet etmesi sonucu öldüğü açıklanan Muhammed, Filistin futbolunun en iyi forvetleri arasında sayılıyordu. Filistin ve Ürdün'de birçok takımın formasını giyen Barakat, saha dışında arkadaş canlısı bir insan olarak tanınıyordu. Barakat aynı zamanda doktordu ve hastanede çalışıyordu.

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