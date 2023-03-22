Ünlü futbolcu Batuhan Karadeniz'le ilgili şok iddialar! Bu nasıl bir rezalet böyle

Ünlü futbolcu Batuhan Karadeniz'e şok suçlamalar yöneltildi. İşte Benim Stilim adlı rezil yarışmayla tanınan Aleyna Eroğlu, Batuhan Karadeniz'den şiddet gördüğünü iddia etti. Eroğlu, Batuhan Karadeniz'i hırsızlıkla da suçladı. Aleyna Eroğlu'nun şikayeti üzerine Batuhan Karadeniz'in evine polis gitti.

Aleyna Eroğlu, Instagram hesabından videolar yayınlayarak futbolcu Batuhan Karadeniz tarafından darbedildiğini iddia etti.

Karadeniz’den daha önce de defalarca şiddet gördüğünü söyleyen Eroğlu, darp raporu alarak şikayetçi olduğunu da söyledi.

Aleyna Eroğlu, şunları söyledi: "Bu gördüğüm ilk şiddet değil. Kaçıncı kez şiddet gördüğümü sayamadım. Uzaklaştırma kararı aldırdım. Darp raporu alarak şikayetçi de oldum.”

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Hırsızlıkla da suçladı! "Altın bilekliğimi..."

Eroğlu, iddialarına şöyle devam etti:

“Sana parça parça 300 bin lira para verdim. Annemin kredi kartından laptop aldın, 37 bin lira harcama yaptın. Benim kaybettiğimi zannettiğim altın bilekliğimi sattın.

Sana hakkımı haram etsem iki cihanda da iki yakan bir araya gelmez. Sen herkesi kazıklayarak gol atıyorsun. Bak kolumu kapıya sıkıştırdın. Bunlar hep senin eserin. Bana bu psikolojik ve bedensel şiddeti yapan kişi Batuhan Karadeniz’dir.

Bu gece polisler eşliğinde gittim. Ailemi ve beni küçük düşürecek hareketlerde bulundu, kız arkadaşıyla birlikte. Türk adaletine güveniyorum. Bir insana güvenmenin bedelini çok ağır ödedim. Korunma kararı da çıkarttırdım.

"Otelde saçlarımdan sürükledi"

Daha önce de bir otelde saçlarımdan sürüklediği görüntüler mevcut. Ben sadece güvendim. Güvendiğim için pişman oldum. Son iki senemi hayatımdan silmek istiyorum. Bu işi yargıya taşıyacağım.”

Eroğlu’nun şikayeti üzerine futbolcunun evine polisler gitti. Eroğlu o anları da Instagram hesabından yayınladı.