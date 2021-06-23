Ünlü fast-food zincirinden mide bulandıran skandal! Hamburgerden sümüklü böcek çıktı

İngiltere'de dünyaca ünlü fast-food zincirinden alınan hamburgerin içinden çıkan sümüklü böcek, skandala neden oldu. Animee Welch isimli genç kız ile arkadaşı Josh Bakin, tüm gün gezdikten sonra yorgun olmaları nedeniyle, dünyaca ünlü bir fast food zincirinden hamburger satın aldı.

Neye uğradıklarını şaşırdılar

Eve gittiklerinde aç olmaları yüzünden hızlıca paketi açan arkadaşlar, hamburgerin içinde dikkat çeken bir madde ile karşılaştı. Hemen hamburgerin içindekini incelemeye başlayan Welch ile Bakin, bunun bir sümüklü böcek olduğunu anladı. Sevgililer, sümüklü böceği turşuya benzettiklerini ve az kalsın yemek üzere olduklarını söyledi.

Para iadesi sözü verdiler

Hamburgerlerinden sümüklü böcek çıkmasının ardından durumu sosyal medya hesaplarında paylaşan ikiliye kısa sürede çok sayıda destek geldi. Olayın duyulmasının ardından sevgililerden Animee Welch ile iletişime geçen fast- food zinciri yetkilileri, skandal olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve para iadesi yapılacağı sözünü verdiler.

Saklamaya devam ediyorlar

Animee Welch, firmanın kendilerine para iadesi sözü verdiğini ancak şu ana kadar paralarını alamamaları nedeniyle, sümüklü böceği hamburgerin içinde tutmaya devam ettiklerini anlattı. Gençler, paranın ödenmemesi durumunda, ellerindeki hamburgeri kanıt olarak göstermeyi planlıyor.