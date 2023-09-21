Ünlü ekonomist ‘Yılların birikimi var’ diyerek duyurdu: Altında çok büyük bir patlama olacak

Altın piyasası için kritik veri olan FED ve Merkez Bankası faiz kararı açıklandı.

FED geçtiğimiz gün faizleri 5,25 - 5,50 aralığında sabit bırakırken Merkez Bankası ise 500 baz puan artırarak yüzde 30 seviyesine çıkardı.

Kritik verilerin ardından gözler yeniden altının gidişatına çevrilmişken Devrim Akyıl'dan önemli açıklamalar geldi.

Enflasyonu yenemiyor

FED faiz kararı hakkında konuşan Akyıl dolar endeksini güçlendirme çabasında olduklarını, stagflasyon olgusunu yenemediklerini söyledi.

FED Başkanı Powell'ın açıklamasında konuyu 'yumuşak iniş iyi bir şeydi ama olmayacak galiba'ya getirdiğini yorumlayan Akyıl, "Orada anlaşıldı ki bu enflasyonu yenemiyor. Yenemedikçe de faiz artırmaya devam etmek zorunda kalacak. Ama piyasa da o kadar durgunluğa doğru veriler gelmeye başladı ki onu da yaptığı anda durgunluğu değil depresyonu tetikleyebilir. Çok büyük bir borç sorunu var o borcu çevirmenin maliyeti faizler arttıkça daha da artıyor." dedi.

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Doğu Merkez Bankaları altın topluyor

Amerika'nın gelecek sene 10 trilyon dolar paraya ihtiyacı olduğunu ve Çin'in sürekli tahvil sattığını söyleyen Akyıl, "Dolayısıyla dönüp dolaşıp rezerv para sorunu gündeme gelmeye devam ediyor. Bunu niye altın konusunda anlattım? Çünkü Doğu Merkez Bankaları yatırım yapacak enstrüman kalmadığı için artarak fiziki altın almaya devam ediyorlar." dedi.

"Altında ve gümüşte çok büyük patlama olacak"

Sözcü TV'de Ebru Baki'nin programında altınla ilgili konuşan Akyıl, "Altın bugünden yarına hemen uçacak kaçacak diyemem ama altının geri çekilmeleri benim için halen alış fırsatı. Belki şu son dolardaki yükseliş son bir alım fırsatı daha verebilir 1900 dolarlar benim için önemli seviye. 1900'ün üzerinde kaldığı sürece, 1910'da da zaten 200 günlük ortalaması var, onun üstünde kaldığı sürece bir sorun değil, yatay devam ediyor. Ama 1948 dolar aşıldığı anda altında gümüşte çok büyük bir patlama olacak. Yani yılların birikimi var orada." ifadelerini kullandı.