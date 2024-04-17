Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar üç katına çıkacak!

Dolar ve euroda kademeli yükseliş sürüyor.İsrail ve İran arasındaki gerilim doları nasıl etkileyeceği merak edilirken ünlü ekonomistten dolar kuru ile ilgili korkutan tahmin geldi. Doların üç katına çıkacağını söyledi, tarih verdi. İşte 17 Nisan 2024 Çarşamba günü dolar, euro ve sterlinde son durum..

Dolar ve euroda kademeli yükseliş sürüyor. Dolar ABD'de açıklanan verilerin ekonomik canlılığa işaret etmesiyle ve bu verilerin Fed'in faiz indirimini öteleyeceği endişeleriyle küresel para birimleri karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

İstanbul serbest piyasada 32,5197 liradan alınan dolar, 32,5357 liradan satılıyor. 34,5231 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 34,5685 lira olarak belirlendi.

Yatırımcılar Ortadoğu'da İsrail ile İran arasındaki gerginliği izlemeye devam ediyor.

Ekonomist Devrim Akyıl katıldığı Youtube programında 2000 yılındaki IMF programına hatırlatarak "1999-2000’li yıllarda bize bir şeyler dayattılar onları yapmaya çalışalım derken krize girdik." dedi ve sözlerine devam etti;

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"O zamanla en büyük benzerlik kur çıpalı bir sistem uyguluyorduk. Aynen şu an da yaptığımız gibi dolarında yıl sonu kaç lira olacağı belliydi. Sonra 2001 Şubat Anayasa fırlatma krizi diye uydurulan aslında IMF programının başarısızlığı ile birçok bankanın batış dönemini gördük. O yüzden bir an önce bazı hamleleri yapmaları gerekiyor. Bu hafta IMF görüşmeleri kilit. Canlanma olmazsa 6 ay sonra tıpkı o programdaki gibi patlarız. 50-60 liralık dolar kuru bizi kurtarmaz 100 liralık dolar kurunu konuşuruz. O dönemki gibi dolar 3 katına çıkar" dedi.