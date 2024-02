Ünlü ekonomist tarih verdi: Dolar kuru ve Gram altın için şaşırtan sözler: çok güçlü treni kaçırmamak lazım

Dolar kuru ile altın fiyatlarında yaşanan değişikliklere ekonomist Filiz Eryılmaz'dan yeni öneriler geldi. Gram altın ve dolar kuru rekor üzerine rekor kırmaya devam ederken son 1 ayın en yüksek seviyesine gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Kapalıçarşı'da 2.100 TL'nin üzerine çıkan gram altın fiyatları yatırımcıları adeta kendinden geçirdi.

Dolar ise TL bazında 31.17 TL seviyelerine kadar gelirken ekonomist Filiz Yılmaz, Merkez Bankası'nın ilk kez reel kurlar ilgili ifadelerini değerlendirerek altın ve dolar için yeni tahminlerinden söz etti.

Filiz Eryılmaz, “En az enflasyon kadar ve hatta enflasyonun üzerinde, hatta TL bazlı bile değil. Belki dolar bazlı getiri elde edecek şekilde bir tasarruf payı yapmaları lazım. Tabii burada hep şunu söylüyoruz, çok iyi bir ekonomide bile olsanız çok kötü bir ekonomik şartta bile olsanız mutlaka portföy yapmanız lazım. Yani kuralınızı tek bir yatırım aracına yatırmıyor olmanız lazım. Farklı yatırım araçlarını çeşitlendirme yaparak portföy oluşturarak riski azaltmanız lazım.” dedi.

"TRENİ KAÇIRMAMAK LAZIM"

Eryılmaz açıklamasının devamında, “Getiri ihtimalini artırıyor olmanız lazım. Burada mutlaka portföyünüzün %-30 kadar altın veya altına dayalı bir yatırım aracında olmalı. Yani bu fiziki altın olur işte bankalar üzerinden alım olabilir. Altına dayalı yatırım fonları olabilir, altın sertifikası olabilir mutlaka altının payı bu sene artmalı. Şimdi treni kaçırmamak lazım. Bakın altın şu an hala göreli olarak daha yavaş gidiyor. Evet ama özellikle ikinci çeyrekte ortası ve ikinci yarıdan itibaren altın çok güçlü yükselecek bu nedenle treni kaçırmamak lazım.” sözlerini sarf etti.

Eryılmaz, “Ons altın tarafında 2.072 dolar üstü fiyatlamalar haftalık kapanış gelirse bu gram altını da destekler. Dolayısıyla ons altın 2.070 üstü haftalık kapanış gelirse 2.100'lere çok hızlı bir yükseliş olacak. Kısa vadeli trade etmek isteyenler için şu an altın alımı için uygun değil ama alıp unutacakları için uzun vadeli düşünenler için her geri çekilme kademeli alım fırsatı. Yani şöyle düşünsünler, paralarını bölsünler altına yatırmak istedikleri paralarını geri çekilmelerde hepsini tek seferde deyip her geri çekilmedi. Kademeli kademeli alım yaparak Getirilerini bu stratejiyle daha çok arttırabilirler diye düşünüyorum.” ifadelerine yer verdi.

Ünlü ekonomist dolar yatırımcına döviz bozdurtacak bir açıklamada bulunarak dolar kuru için bol keseden atıp tutulan 50-60 lira olacağına dair yapılan yorumların gerçek dışı olduğunu ve dövizde ani bir yükselme beklemediğini söyledi.

"DOLAR ARTACAK FAKAT"

Eryılmaz dolar/TL kuruna yönelik beklentilerinde, “Mart sonundaki seçimler çok kıymetli olacak. Ben hemen beklentimi söyleyeyim, ben seçimlerden sonra güçlü dolar/TL artışı beklemiyorum. Diğer bir değişle devalüasyon beklemiyorum. Bunun temel gerekçesi şu, yani Türkiye'de merkez bankasının oyun planı, ekonomi yönetiminin oyun planı, dolar/TL de baskıya dayalı güçlü artış olmama varsayımla dayalı. Merkez bankası geçtiğimiz hafta faiz kararında bunu dile getirdi. Bakın Merkez Bankası ilk kez reel kurla ilgili bir sözlü ifadeyi metne koydu. Niye bunu koyuyor? Çünkü piyasaya şu mesajı veriyor, bakın böyle bir beklentiye girmeyin, ben buna müsaade etmeyeceğim çünkü enflasyonla mücadelenin ana bizdeki unsuru doların çok artmaması. Şöyle daha teknik bir dille ifade edeyim, TL de reel değerlenmek yani evet dolar artacak yine fakat aylık enflasyonun üzerinde bir artış biz görmeyeceğiz. Bu nedenle de öyle birdenbire 40'lara 35'in üstüne hemen çıkan dolar/ TL seçimden sonra beklememek lazım.” dedi.