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Siyaset Ünlü ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu doların nasıl düşeceğini açıkladı! “Sandık geldiği andan itibaren…”
Siyaset

Ünlü ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu doların nasıl düşeceğini açıkladı! “Sandık geldiği andan itibaren…”

Yıllarca girdiği her seçimde sandığa gömülen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ekonomistliğe soyundu. “Eğer seçim olursa dolar düşer” diyen Kılıçdaroğlu, bütün ekonomik verilere karşı çıkarak yapılan operasyonu adeta itiraf etti. Dolar kurunun ithalat ve ihracat dengesi ile değiştiği ekonomik verilerle açıklanırken seçim ile düşeceği vurgulanması yapılan operasyonun itirafı niteliğinde kayıtlara geçti. Ekonomik veriler önemli değil seçim olursa dolar düşer diyen Kılıçdaroğlu’nun bu sözünü Özgür Demirtaşlar, Mahfi Eğilmezler, Atilla Yeşiladalar, ekonomi bilimine göre açıklasın da görelim.

Yeniakit Publisher
2021-12-18 11:24:00 - 2021-12-18 12:04:47
Ünlü ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu doların nasıl düşeceğini açıkladı! “Sandık geldiği andan itibaren…”

Girdiği her seçimde hezimeye uğrayan ünlü ekonomist Kemal Kılıçdaroğlu, doların düşmesi için gerekli argümanı basınla paylaştı. Ekonomik verileri hiçe sayarak yaptığı açıklama ile operasyonu itiraf eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler. Sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim" dedi.

Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri'ye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy ve  Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'yi ziyaret etti. 

KAYSO önünde basın açıklaması yapan Kılıçdaroğlu, seçim çağrısını yineleyerek, "Ekonomideki gelişmeleri hem Ticaret Odası hem de Sanayi Odası yetkilileri ile görüştük. Dün de TÜSİAD Genel Başkanı'nı aramıştım. Ekonomik gidiş pek parlak değil. Ciddi bir sorun var.

Döviz kontrol edilemiyor. Dolar kontrol edilemiyor. Hükümet büyük bir kayıtsızlık içinde. Türkiye'nin yönetilmediğini ve savrulduğunu görüyoruz.

Dün gelişen olaylar toplumdaki kaygıyı had safhaya çıkardı. Yapılması gereken, eğer ülkeyi yönetenler ülkeyi seviyorlarsa insanlara saygı duyuyorlarsa ticaret erbabına, sanayiciye saygı duyuyorlarsa çiftçiye, esnafa saygı duyuyorlarsa kısacası 84 milyona saygı duyuyorlarsa bir an önce seçim sandığını milletin önüne getirsinler.

Emin olun, sandık geldiği andan itibaren döviz de düşer. Bunu bilmelerini isterim.

 Türkiye'nin daha büyük sıkıntılara girmeye zamanı da tahammülü de yoktur. Doğru değildir. İşsizliğin geldiği noktaya bakın. Dolayısıyla bu atmosfer Türkiye'yi daha kötüye götürür" dedi.

'Sandığın milletin önüne getirilmesi lazım'

Kırılgan ekonomi istemediklerini vurgulayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Daha güçlü bir Türkiye istiyoruz. Daha güçlü bir Türkiye'nin yolu da milletin iradesine başvurmaktır. Milletten hiç kimse korkmasın. Millet bizim milletimiz. Onun sağduyusuna güvensin. Vatandaşımız oyunu kullanacaktır. Kendileri çok güzel şeyler yaptıklarına inanıyorlarsa, öyle söylüyorlar, o zaman neden korkuyorlar? Neden çekiniyorlar? Sandığı getirsinler, 5 yıl daha yetki alsınlar, ülkeyi yönetsinler. Eğer vatandaş güvenmiyorsa değiştirecektir. Daha güzel bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Daha huzurlu bir Türkiye'ye ihtiyacımız var. Bunun yapılması lazım ve önünün açılması lazım. Bunun yolu demokrasidir. Baskıyla terörle Türkiye'nin önünü kesmek, demokrasinin önünü kesmek doğru değildir. En büyük arzumuz budur. Bir an önce seçim. Sandığın, milletin önüne getirilmesi lazım" diye konuştu.

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Yorumlar

teoman

Bunu açıkça ilan eden biri bu ihanetin içindedir. Bunu görmeyen milletimizin gözü kör olmustur
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Trabzon lu

2023 ce kadar avucunu yalarsın
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