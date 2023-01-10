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Medya Ünlü ekonomist bütün ezberleri bozdu! Oraya yatırım yapanlar kârlı çıkacak
Medya

Ünlü ekonomist bütün ezberleri bozdu! Oraya yatırım yapanlar kârlı çıkacak

Paradan para kazanmanın imkansız hale gelmesiyle birlikte, finansal varlıkların, alternatif alan olarak reel ekonomide değerlendirilmeye başlandığını belirten Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında, "Reel piyasalara yatırım yapanlar karlı çıkacak" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-10 14:09:00 -
Ünlü ekonomist bütün ezberleri bozdu! Oraya yatırım yapanlar kârlı çıkacak

Paradan para kazanmanın imkansız hale gelmesiyle birlikte, finansal varlıkların, alternatif alan olarak reel ekonomide değerlendirilmeye başlandığını belirten Abdurrahman Yıldırım, Habertürk'teki yazısında, "Reel piyasalara yatırım yapanlar karlı çıkacak" ifadelerini kullandı. Yıldırım, özetle şunları kaydetti:

 

"Paradan para kazanmak imkansız hale gelince finansal varlıklar alternatif alan olarak reel ekonomide değerlendirilmeye başlandı.

Bunun araçları olarak gayrimenkulü, konutu, otomobili, dayanıklı tüketimi, emtia ve hammadde stoklamayı, şirket ortaklığı diye tanımlayabileceğimiz hisse senedine yatırımı sayabiliriz. Hiçbir şey yapamayan tüketimini öne çekti.

Bütün bu faaliyetler elbette belli bir ekonomik canlılık yarattı. Negatif faiz ısrarına başka amaçlar veya nedenler gösterilebilir ama seçime giden bir iktidara en büyük katkısı herhalde ekonomik canlılık şeklinde olabilir.

Reel piyasalara yatırım yapanlar, finansal pozisyon alsalar uğrayacakları yüksek kayıplardan kurtuldukları gibi, muhtemelen karlı da çıktılar veya çıkacaklar.

“Su akar yatığını bulur” sözü bir kez daha kendini ispatladı. Para, yüksek enflasyonla oynadı ve kazandı. (...)"

 

 

 

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