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Gündem Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz
Gündem

Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

Pandemi döneminde vatandaşlara fahiş faturalar kesen İSKİ'ye tepkiler çığ gibi büyüyor. İSKİ tarafından suyu kesilen ve 2776 liralık fahiş bir fatura çıkarılan Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer "Biz oto yıkamacı değil doktoruz" diyerek duruma isyan etti.

Yeniakit Publisher
2020-09-19 18:31:00 -
Ünlü doktordan İSKİ'ye fahiş fatura isyanı: Oto yıkamacı değil doktoruz

CHP'li Ekrem İmamoğlu idaresindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) iştiraki olan İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ) çıkardığı fahiş düzeydeki faturalar vatandaşları isyan ettirdi.

Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Aziz Sümer, İSKİ tarafından kendisine 2776 TL tutarında su faturası kestiğini belirterek duruma isyan etti. Sularının kesildiğini aktaran Sümer, "Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir?" diye sordu.

Beceriksiz bir yönetim sergileyen İmamoğlu'na sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösteren Sümer kendisinin ve eşinin doktor olduğunu hatırlatarak "Sayın Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa; karı koca doktor olarak hastaneden geldik ve evimizin suyu kesilmiş. Çok teşekkür ederiz. Bu pandemi döneminizdeki duyarlılığından dolayı. Telefonumuz ve e-mailimiz var. İnsan bir ihtar etmez mi?" ifadelerini kullandı.

"Biz oto yıkamacı değil doktoruz"

Pandemi döneminde sularının kesilmesinin kabul edilemez olduğunu dile getiren Sümer, "Biz oto yıkamacı değil doktoruz. Bu su faturasını nasıl izah edeceksiniz? Yazıklar olsun gerçekten." dedi.

Pandemi döneminde sayaç okumaya gelmeyenlerin su kesmeye gelmesinin ayrı bir ironi olduğunu belirten Sümer "Trollere malzeme vermeyin" şeklinde uyarıda bulunan bir kişiye de, "Kimseye malzeme vermiyorum. Bu rezalettir. Kimse kusura bakmasın. 2776 TL su faturası nedir?" cevabını verdi.

 

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