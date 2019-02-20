0553 313 94 23

Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

Deprem tahmincisi Frank Hoogerbeets, gezegen hizalanması nedeniyle 21 Şubat Perşembe günü 7, 8 veya daha büyük bir deprem olacağını iddia etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 09:06
Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"

Dünyada her gün irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Depremler en yoğun olarak Pasifik Ateş Çemberi adı verilen bölgede gerçekleşiyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı güzergahında olan Türkiye de aktif deprem kuşağı içerisinde yer alıyor.

Kendisini yeni nesil deprem tahmincisi olarak adlandıran Frank Hoogerbeets, bir dizi deprem tahminini geçtiğimiz günlerde kamuoyu ile paylaşmıştı.

Hoogerbeets, şubat ayında gezegen hizalanması yaşanacağını ve bunun etkilerinin Dünya için korkunç olacağını söylemişti.

Hoogerbeets yaptığı açıklamalarda 13 Şubat'ta aynı düzlemde konumlanacak olan Mars, Uranüs ve Neptün'ün hareketleri Dünya'yı sarsacaktı.

Hoogerbeets özellikle şubat ayının son iki haftasına dikkat çekmişti.

8 büyüklüğünde deprem iddiası

Tahmininden son derece emin olduğunu söyleyen Hoogerbeets bu defa mega deprem için net tarihi verdi.

Hoogerbeets 21 Şubat Perşembe günü 8'den daha büyük bir depremin yaşanacağını öne sürdü.

Yeni nesil deprem tahmincisinin internet sitesinde yer verdiği bilgilere göre 17 ve 21 Şubat tarihleri arasında 7, 8 ya da daha büyük bir depremin meydana gelebileceğine dikkat çekildi.

19 ve 21 Şubat tarihleri kritik günler olarak bildirildi.

Tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor

Üç yıldır yoğun gözlemler yaptığını söyleyen Hoogerbets tahminini Güneş Sistemi Geometri Endeksi'ne dayandırıyor.

Hoogerbets, üç yıldır yoğum gözlemler yaptığını ve gezegen hizalanması durumunda şiddetli depremlerin görüldüğünü iddia ediyor.

"Önceden tahmin etmek olanaksız"

Hoogerbets'in iddiaları son derece ilgi çekici olsa da birçok uzman depremlerin önceden tahmin edilmesinin olanaksız olduğunu söylüyor.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'nda görev yapan John Bellini, depremlerin ne zaman olacağının tahmin etmenin mümkün olmadığını vurguluyor.

Bellini, büyük depremler öncesi zaman zaman artçı şokların yaşandığını belirtiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:06
  1. mega deprem
  2. deprem
  3. Deprem Tahmini
  4. Frank Hoogerbeets

YORUM YAZ

  • ihsanihsan55 dk önce
    hadi ordan sapık yalnız allah bilir

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

YD-ÜFE Ocak’ta arttı
  1. YD-ÜFE Ocak’ta arttı
  2. Tunç Soyer seçim çalışmalarını..
  3. Ana caddede gezinti yapan başıboş..
  4. Şanlıurfa’da isot toplayan oyuncak..
  5. Adana’da terör polisi 450 çocuğu..
  6. Adalet Bakanı Gül'den önemli açıklama!
  7. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 2..
  8. Van ESOB Başkanı Berge’den Gürpınar’a..
  9. Vajinismus kaderiniz olmasın
  10. Tüketici güven endeksi Şubat ayında..
  11. Kilis’te Belediye Başkanlığı için 8..
  12. Yoğun sis, TEM’de görüş mesafesini 30..
  13. Villa cinayetinin zanlısı ikinci kez..
  14. 11 yaşında kitap yazdı, gelirini..
  15. Soğuk havada, sıcak su ile..
  16. Genç girişimciler OSMEK’te yetişiyor
  17. Eski başhekimden örnek bağış
  18. Yeditepe Dilek Ödülleri, 7. kez..
  19. Kocaeli'de kültür-sanat
  20. Piyasa güne artı rezervle başladı
  21. Giresun turizmi macera parkıyla..
  22. "FETÖ'nün inkar stratejisi, üst aklın..
  23. Doğu illeri için buzlanma ve çığ..
  24. Sağlık Bakanlığı’ndan Beytüşşebap’a..
  25. BBP’nin merakla beklenen aday..
  26. Kayseri’ye ’Yılın Mutlu Şehri’ ödülü
  27. Adalet Bakanı Gül: "FETÖ'nün yönetici,..
  28. Büyükşehir’den ihtiyaç sahibi 2 bin..
  29. FETÖ sanıklarına hapis cezası
  30. Baroların insan hakları merkezleri..
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
Bir anket şirketi daha sonuçlarını açıkladı! İşte partilerin oy oranları
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor

Günün Karikatürü

20 Şubat 2019
Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
Artık o otomobillerin ömrü bitiyor... '800 KM olmalı'
CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı
CHP petrol arama çalışmalarına karşı çıktı