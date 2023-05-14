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Gündem Ünlü CİA ajanı Rubin sokak çağrısı yaptı! 'Eğer Erdoğan kazanırsa...'
Gündem

Ünlü CİA ajanı Rubin sokak çağrısı yaptı! 'Eğer Erdoğan kazanırsa...'

Yeniakit Publisher
2023-05-14 09:12:00 -
Ünlü CİA ajanı Rubin sokak çağrısı yaptı! 'Eğer Erdoğan kazanırsa...'

Michael Rubin, seçimleri Erdoğan’ın kazanması durumunda ‘sokak’ çağrısı yaptı.

Türkiye aleyhinde yaptığı çalışmalarla bilinen ve ABD’de CIA adına FETÖ’yü de sevk ve idare eden kadronun elemanlarından olan akademisyen Michael Rubin, seçim öncesi sokak çağrısı yaptı.

Twitter’da yaptığı paylaşımda şunları söyledi: Eger Erdogan secimleri calarsa, iki sorum olacak: Turkler korkak ve yureksiz mi olacaklar, yada Iranlilarin 2009 yaptigi gibi sokaklara cikacaklar. Sayet Kilicdaroglu Erdogan'in secimleri calmasina izin vermezse, Erdogan onudami tutuklayacak? #Turkiye #TurkeyElections @RTErdogan

SOKAĞA ÇIKAN, BEDELİNİ ÖDER

Buradan Rubin’in sözlerine kulak verecek kişilere çağrımızdır: Nasıl ki ABD desteğiyle Fetö’nün 15 Temmuz günkü darbe girişimi ‘sokakta’ cevabını aldıysa, yarın da benzer bir durum olması durumunda gerekli cevabı milletimiz verecektir. Bu sefer tabii daha da tecrübeli olarak.

RUBİN, SEN DE GEL

Siz pandemi döneminde uzaktan çalışmaya iyi alıştınız. Madem burada oylar çalınacak, madem CIA aparatının iktidarı gasp edilecek, o zaman o iş öyle uzaktan emir vermekle olmaz. Gel adamlarının başında dur. Hem zaten sizin emrinizle birileri sokağa çıkınca buralar pek bir şenlikli olur, kaçırma. Gel, ne olursan ol yine gel. Biz seni hep bekleriz.
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Yorumlar

Duğu

Yahudi ... Allah belani verecek .

Rambo

Evet biz sizleri çok iyi biliriz Irak’a demokrasi getireceğiz dediniz üç kanton bölgeye çevirdiniz çünkü küçük lokma çabuk yutulur.Ama Türkler öyle hafife alınacak toplumlar değildir bay gerizekalı aklınızdan bile geçirmeyin iç çatışmayı bizler 40 yıldır beslediğiniz terörislerle baş ederken 15 temmuzda yaptığın iç çatışmayı def etmişken.Sen şimdi gazmı veriyorsun hadi buyursunlar bizim Reisimiz ne dedi cihana topunuz gelin biz kefenimizi giyinmiş şekilde bekliyoruz
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