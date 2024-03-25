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Ekonomi Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak
Ekonomi

Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

Yeniakit Publisher
2024-03-25 19:30:00 -
Ünlü bankadan altın için görülmemiş tahmin! Duyan sabah kuyumculara koşacak

ABD'li yatırım bankası Goldman Sachs, emtia tahminlerinde bulundu. Bankanın ons altın tahmini ise tüm yatırımcıları heyecanlandırdı.

Goldman Sachs’a göre, ABD ve Avrupa'daki merkez bankalarının faiz oranlarını düşürmeye başlaması ve endüstriyel ve tüketici talebinin desteklenmesine yardımcı olmasıyla emtialar bu yıl yükselecek.

Samantha Dart ve Daan Struyven'in de aralarında bulunduğu analistler, 24 Mart tarihli bir notta, borçlanma maliyetlerinin düşmesi, üretimin toparlanması ve jeopolitik risklerin devam etmesi nedeniyle hammaddelerin 2024'te yüzde 15 oranında getiri sağlayabileceğini söyledi.

Bakır, alüminyum, altın ve petrol ürünlerinin yükselebileceğini belirten banka, kazançların evrensel olmayacağı için yatırımcıların seçici olması gerektiğini de vurguladı.

Fiyat tahminini paylaştı

Analistler, "Durgunluk olmayan ortamlarda ABD faiz indirimlerinin daha yüksek emtia fiyatlarına yol açtığını, en büyük artışın metallere (özellikle bakır ve altın), ardından da ham petrole geldiğini görüyoruz. Daha da önemlisi, gevşek finansal koşullardan kaynaklanan büyüme dürtüsü filtrelendikçe fiyatlar üzerindeki olumlu etki zamanla artma eğilimindedir" dedi.

Goldman'ın yılsonu fiyat tahminleri ise bakır için ton başına 10 bin dolar, alüminyum için ton başına 2 bin 600 dolar ve altın için ons başına 2 bin 300 dolar olarak belirlendi.
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Ons altının 2 bin 300 dolar seviyelerini görmesi, doların da hareketlenmesiyle gram altının 2600-2700 liralara çıkacağı anlamına geliyor.

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