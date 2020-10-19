Ünlü astrofizikçi duyurdu: 2 Kasım'da...

Ünlü astrofizikçi Neil deGrasse Tyson, 3 Kasım'daki ABD Başkanlık Seçimlerinden bir gün önce Dünya’ya göktaşı düşebileceğini iddia etti.

"2 Kasım'da isabet edebilir"

Tyson, 2018VP1 diye bilinen göktaşının saatte 46 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru ilerlediğini ve 2 Kasım'da gezegene isabet edebileceğini ileri sürerek göktaşının hasar verecek kadar büyük olmadığını söyledi.

NASA da duyurmuştu

Independent'in haberine göre; NASA da daha önce asteroidin Dünya’ya yöneldiğini bildirmiş, ancak çarpışma ihtimalini yüzde 1’den daha az olarak belirlemişti.

"Son derece küçük olduğu için..."

Uzay ajansı, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Şu anda gezegenimizin atmosferine girme ihtimali yüzde 0,41. Ancak girseydi de son derece küçük olduğu için parçalanacaktı" ifadelerini kullandı.