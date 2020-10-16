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Siyaset Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı
Siyaset

Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

Hakkari’deki Jirki aşiretinin lideri rahmetli Mehmet Adıyaman’ın oğlu Abdullah Adıyaman ve beraberindeki çok sayıda kişi AK Parti'ye katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 10:35:00 -
Ünlü aşiret AK Parti'ye katıldı

AK Parti Van İl Başkanlığında düzenlenen törenle; Abdullah Adıyaman ve Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman ile akrabalarına parti rozeti takıldı. Burada konuşan Jirki aşireti kanaat önderi Necmi Adıyaman, ağabeyinin dostlarıyla beraber AK Parti'ye katılmasının kendisini mutlu ettiğini söyledi. Adıyaman, “Cumhurbaşkanımız, dünyadaki bütün sessiz yığınların sesi, gariban halkımızın umudu olmuştur. O yüzden her zaman onu başımızın üstünde, kalbimizin içinde tutacağız. AK Parti sayesinde ülkemizde insanların refah seviyesi arttı. Biz hiçbir zaman terör örgütüne boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Devletimizin birliğine, bayrağımıza bağlıyız" dedi.

AK Parti’ye katılan Abdullah Adıyaman ise bundan sonraki siyasi hayatına Van'daki dost ve akrabalarıyla AK Parti'de devam edeceklerini belirterek, “Cumhurbaşkanımızın partisinde hiçbir menfaat gözetmeksizin aktif bir şekilde AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve teşkilatıyla halkımızın hizmeti için ve tamamen gönüllülük temelinde çalışma taahhüdünü huzurunuzda veriyorum. Özellikle rahmete giden aşiret lideri Mehmet Adıyaman'ın bana, oğlu olarak AK Parti'ye katılmam tavsiyesiydi” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu da yakınlarıyla beraber AK Parti’ye katılan Adıyaman ailesi ve yakınlarına teşekkür ederek rozetlerini taktı.

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Yorumlar

Harun

Bunların Dansözden farkı yok. Size güvenenin başına ne gelirse haktır
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serdar

Batı 2020 doğu 1720
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