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Teknoloji Ünlü Apple analisti iPhone 13 için tarih verdi
Teknoloji

Ünlü Apple analisti iPhone 13 için tarih verdi

Ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, iPhone 13 ailesinin 2021 yılının Eylül ayında tanıtılacağını öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 00:29:00 -
Ünlü Apple analisti iPhone 13 için tarih verdi

Teknoloji devi Apple, bilindiği üzere iPhone 12 serisini 1 ay gecikmeli olarak tanıttı. Bu gecikmenin yeni tip  koronavirüs pandemisi nedeniyle iPhone 12'nin tedarik ve üretim bandında yaşanan sorunlardan kaynaklandığı söyleniyordu. iPhone 12 serisinin geç tanıtılması, satışların da aksamasına, dolayısıyla kullanıcıların iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten oluşan iPhone 12 ailesine geç ulaşmasına neden oldu. Tüm bu yaşananlar, yeni iPhone 13 serisinin de gecikeceği ihtimallerini akıllara getirdi. Konuyla ilgili ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo'dan açıklama geldi.

Ming-Chi Kuo, "iPhone 13 ne zaman çıkacak?" sorusunu bir iddia ile yanıtladı. iPhone 13 ailesinin normal tanıtım tarihinde tanıtılacağını belirten Kuo, yeni serinin tanıtımı için 2021 yılının Eylül ayını işaret etti.

iPhone 13 özellikleri hakkında bir detay daha paylaşan Kuo, yeni iPhone modellerinin Apple A15 işlemcisiyle geleceğini öne sürdü.

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