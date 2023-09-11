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Gündem Ünlü antrenör otelde ölü bulundu! Odada dikkat çeken detay
Gündem

Ünlü antrenör otelde ölü bulundu! Odada dikkat çeken detay

Yeniakit Publisher
2023-09-11 10:33:00 -
Ünlü antrenör otelde ölü bulundu! Odada dikkat çeken detay

Ünlü antrenör ve vücut geliştirme sporcusu Aslan Hafızoğlu, Kavacık'ta kaldığı otel odasında ölü bulundu. Antrenörün odasında bulunanlar ise dikkat çekti. Kamera kayıtları incelense de yaşanan olayın perde arkası aralanmadı. Hafızoğlu'nun esas ölüm nedeni otopsi sonrasında netleşecek.

Takipçilerine sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme tavsiyeleri veren ünlü antrenör, bir otel odasında ölü bulundu. Polis, sır ölümün perde arkasını aralamak için yanı başında bulunan ilaçları incelemeye aldı ve sonuç oldukça şaşırtıcıydı.

Korkunç manzarayla karşılaştılar

Edinilen bilgilere göre, ünlü fitness hocası Aslan Hafızoğlu, Beykoz Kavacık'ta bulunan bir otele yerleşti. Eşi onu aradı ancak ulaşamadı. Birkaç kez aradıktan sonra ise polise haber verdi. Polis, Hafızoğlu'nun otelde olduğunu belirledi. Otele gelindi, kapı açıldı ve otel odasında korkunç bir manzarayla karşılaşıldı.

Son paylaşımı bu oldu

Aslan Hafızoğlu, ömrünü sağlıklı yaşam ve vücut geliştirme sporuna adamıştı. Sosyal medyada on binlerce takipçisi vardı. Görünüşte hayatı yolundaydı. Eşi Selin Hafızoğlu, 17 Temmuz'da birlikte çekildikleri son fotoğrafa 'sevgiliyken daha çok görüşen bir karı koca' diye yazıp sitem etmişti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Çok sayıda ilaç ve alkol şişesi bulundu

Nedendir bilinmez, fitness hocası evinden ayrılıp bir otele yerleşti. Eşi onu çok merak edince, polisler odasına girdi. Hafızoğlu yerde hareket kaybetmişti. Odada yapılan incelemede çok sayıda ilaç ve alkol şişeleri bulundu. O ilaçların içerikleri incelendi, kamera kayıtları kontrol edildi. Sır ölümün perdeyi arkasında ne yattığı şimdilik öğrenilemedi. Yapılacak otopsinin ardından, Hafızoğlu'nun kesin ölüm nedeni netlik kazanacak.

 

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