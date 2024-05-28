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Medya Ünlü anketçiden, çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Damgasını vuracak
Medya

Ünlü anketçiden, çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Damgasını vuracak

Yeniakit Publisher
2024-05-28 12:40:00 -
Ünlü anketçiden, çok konuşulacak "AK Parti" çıkışı! Damgasını vuracak

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, Türkiye'deki siyasi dengelerin ve AK Parti'nin yerel seçimlerdeki performansının gelecekteki politik manzarayı nasıl şekillendireceğini ele aldı. AK Parti'nin stratejileri ve halkla olan ilişkilerinin, partinin uzun vadeli başarısında belirleyici olacağına dikkat çeken ünlü anketçi Aktaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

Yeni Şafak gazetesi yazarı İhsan Aktaş, Türkiye'deki siyasi dengelerin ve AK Parti'nin yerel seçimlerdeki performansının gelecekteki politik manzarayı nasıl şekillendireceğini ele aldı. AK Parti'nin stratejileri ve halkla olan ilişkilerinin, partinin uzun vadeli başarısında belirleyici olacağına dikkat çeken ünlü anketçi Aktaş, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Seçmen, 2024 yerel seçimlerinde CHP’ye oy verdi fakat AK Parti’yle konuşmayı tercih etti. Mesajı bütünüyle AK Parti’ye vermiş oldu. CHP’nin seçim sonrası suskunluğu, beklenmedik oy artışının yükünü ve sorumluluğu anlamaya çalışması ile ilgilidir.

AK Parti siyasetinin sihri Erdoğan’ın ifadelendirdiği, konuşulduğu zaman siyaset bilimcilere basit gelen fakat siyasetin tüm inceliklerini içinde barındıran ‘taban demokrasisi’dir.

(...) *İktidara geldiği günden bugüne kadar seçmenin yüzde 65’i bir defa olsun AK Parti’ye oy vermiştir. Birçok araştırmada “AK Parti’ye oy verebilirim” diyenlerin oranı yüzde 50’yi muhafaza ederdi. 15 Temmuz hain darbe girişim sonrası bu potansiyel yüzde 55’lere tırmanmıştı. Bugün AK Parti’nin oy alabilme marjında ciddi bir daralma söz konusu. Bütün siyaset üretim konuların dışına marj genişletmenin toplumun bütün kesimleriyle konuşmanın yol ve yönetimi aramak birçok başlıktan daha önemli hale gelmiştir.
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*Bugün CHP’ye oy veren seçmenin üçte biri, ekonominin iyileşmesi halinde “tekrar AK Parti’ye oy verebilirim” eğilimindedir.

*Seçim değerlendirmelerinde yüzde 70 ekonomi, yüzde 30 diğer sorunlar olarak gözükmektedir. Bu denklem o kadar ilginç bir denklem ki geleceğe dair siyaset oluştururken bir mesele diğer bir meselenin üstünü örtmemelidir. Siyaset, hükümet ve ekonomi her bir mesele kendi içinde hakkaniyetli bir şekilde ele alınmalıdır. Bir yönüyle yüzde 30 mekanizması iyi işlediğinde belki de yüzde 70’lik sorun ortaya çıkmayacak.

*AK Parti, toplumun bütün kesimleri ile konuşan, akademik çevrelerle sürekli diyalog halinde olan, milletin var olan sorunlarıyla birlikte yaşayan bir parti idi. Siyaset üreterek, milletin bütün dertlerine derman olan bir mekanizmaya sahipti. Tekrar o noktaya gelebilir.

Bir iktidar partisinde siyaset yapmanın ağır zorlukları vardır. Siyaset üretip, ülke yönetim misyonu ki bu misyon Erdoğan misyonudur. Zamanla iktidara alışmış bir zümre tarafından iktidar paylaşımına dönüşebilir. Siyaseti iktidar paylaşımından ibaret görenler Erdoğan misyonunun en büyük muarızıdır. AK Parti’nin kılcal damarlarından gelen talepleri gölgeleyenler de bu zümredir.

Bu milletin bugün için CHP’den bir iktidar beklentisi yoktur. AK Parti, toplumun önüne koymuş olduğu hedeflerin yüzde 90’ını gerçekleştirmiş bir partidir. İkinci yirmi yıl hedeflerini yeniden yazacak ve bu hedeflere göre parti programını şekillendirecek. Öyle inanıyorum ki yeni vizyon, yeni insanlar bulur ve Erdoğan’ın siyasal vizyonu ikinci yirmi yıla damgasını vurmuş olur."

 

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Bu adamın özelliği sadece Yeni şafakta yazı yazması yoksa ben anketlerinin doğruluğuna bir kere rastladım

Nadim Hatipoğulları

AKPARTİ ŞARK VİLAYETLERİNDEN BİRİNDE KURUCU ÜYELERİNDEN BİRİYİM BU EVET GÖRÜNÜRDE BİR SİYASİ PARTİ AMA İNANIN KURULUŞUNDA TAM BİR HİZMET VE ORTAK AKIL İLE YÜRÜTÜLEN SAYIN REİSİN LİDERLİĞİNDE BİR HİZMET ODAKLI SİYASİ OLUŞUMDU BU GÜNE KADAR BELEDİYECİLİKTE ÜLKE GENELİNDE İNANIN YÜZ YILDA YAPILAMAYAN TÜM ÜLKENİN SIRTINDA YÜK OLAN TÜM PROBLEMLERİ VAR GÜCÜ İLE ÇÖZMEYE ÇALIŞAN BİR SİYASİ ARI KOVANI GİBİ ÇALIŞAN OLUŞUM TÜM İÇ VE DIŞ OLUMSUZLUKLARA RAĞMEN BU GÜNE KADAR GELMİŞSE BUNU ÖNCE ALLAHCC BORÇLUYUZ SONRADA MİLLETİN FERASETİNE ERDOĞANIN KORKUSUZLUĞUNA LİDERLİĞİNE. BU DAVAYA GÖNÜL VERMİŞ TÜM ÜLKEDE MİLYONLARCA HİZMET AŞKI İLE YANAN GENÇ DİNİNE DEVLETİNE BAYRAĞINA MENFAATPERES OLMAYAN BİNLERCE CANI GÖNÜLDEN HİZMET EDECEK CANLARIN VARLIĞINA KULAK VERİLİR İYİ BİR İL, İLÇE,BELDE MAHALLE TEMSİLCİLİKLERİ.TAM ÜLKEMİZE YENİ YÜZYILA VE REİSİN HIZINA YETİŞECEK YENİ YÜZLER YENİ BİR EKİPLE İNŞAALLAH DAHA NİCE YILLARA AKPARTİYİ TAŞIRLAR BU İNANCI GÖRÜYOR VE İNANIYORUZ.
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