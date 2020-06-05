  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Ünlü anketçiden bomba sözler! İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı hamleyi açıkladı

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, 2023 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin çok konuşulacak bir çıkış yaptı. Gür, İYİ Parti'nin Millet İttifakı ile işbirliği yapmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 20:22:00 - 2020-06-05 20:28:16
Ünlü anketçiden bomba sözler! İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı hamleyi açıkladı

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı kim olur?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Ünlü anketçi Adil Gür, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını söyledi.

Adil Gür, "Yerel seçimler sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin adayı algısı vardı. Araştımalarda da bunu görüyorduk. Ama Sayın İmamoğlu 23 Haziran sonrasında süreci iyi yönetemedi. Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beğeniliyor. Yapılan araştırmalarda da benzer bir durum görüyorum. Cumhur İttifakı cephesine yönelik yapılan anketlerde Recep Tayyip Erdoğan hep bir numaradır. Ama karşı tarafta birçok parametre var. Ben İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçime katılacağını düşüyorum. Aynı şekilde HDP'nin de seçime katılma, yani bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını öngörüyorum. Millet İttifakı'nda çok fazla seçenek var. Kimi çıkaracaklarına yönelik gerçekten çok seçenek bulunuyor" dedi.

Hangi parti ne kadar oy alıyor?
Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Gündem

Hangi parti ne kadar oy alıyor?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı