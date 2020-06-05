Ünlü anketçiden bomba sözler! İYİ Parti'nin cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yapacağı hamleyi açıkladı

A&G Araştırma Şirketi'nin Genel Müdürü Adil Gür, 'Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı kim olur?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Ünlü anketçi Adil Gür, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, İYİ Parti'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday çıkaracağını söyledi.

Adil Gür, "Yerel seçimler sürecinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun muhalefetin adayı algısı vardı. Araştımalarda da bunu görüyorduk. Ama Sayın İmamoğlu 23 Haziran sonrasında süreci iyi yönetemedi. Şu an Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş beğeniliyor. Yapılan araştırmalarda da benzer bir durum görüyorum. Cumhur İttifakı cephesine yönelik yapılan anketlerde Recep Tayyip Erdoğan hep bir numaradır. Ama karşı tarafta birçok parametre var. Ben İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçime katılacağını düşüyorum. Aynı şekilde HDP'nin de seçime katılma, yani bir cumhurbaşkanı adayı çıkarmasını öngörüyorum. Millet İttifakı'nda çok fazla seçenek var. Kimi çıkaracaklarına yönelik gerçekten çok seçenek bulunuyor" dedi.