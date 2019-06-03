Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...

MAK Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın 23 Haziran öncesi İstanbul’da yapılan anket çalışmalarına ilişkin "Anket sonuçlarına pek kafayı takmayın. Çünkü anketçiler, kenar mahallelerde oturan seçmenleri görmüyor" açıklamasının ardından bir paylaşımda bulundu.

Mehmet Ali Kulat, yaptığı paylaşımda, “Savcı Sayan haklı. Bu çalışmaların tamamı 10 gün kadar öncesine ait. Seçime kadar pek çok değişkenle aradaki MAKAS KAPANABİLECEĞİ GİBİ; BU MAKAS DAHA DA AÇILABİLİR. İSTANBUL SECIMLERİ AN İTİBARIYLA KİMSE İÇİN ÇANTADA KEKLİK DEĞİL” ifadelerine yer verdi.

Kulat, İstanbul’da anket yapılamayan bazı yerlerin olduğu belirterek, “Savcı Sayan’a ciddi araştırma firmalarının itiraz edebileceği konu; arka mahallelerde araştırma yapamama konusu... Zira Ağrı'nın arka mahalleleri ile İstanbul'un arka mahalleleri farklı... Zira İstanbul’da anket yapılamayan yerler arka mahalleler değil; ultra lüks siteler” dedi.