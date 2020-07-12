Ünlü anketçiden 'Abdullah Gül aday olur mu?' sorusuna cevap

GENAR Başkanı İhsan Aktaş, Beyaz Tv'de ekranlara gelen 7. Gün programında konuştu.

İhsan Aktaş, 'Abdullah Gül muhalefetin adayı olur mu?' sorusuna dikkat çeken bir cevap verdi.

Aktaş, "Bir önceki seçimde zaten CHP'nin önünde iki aday vardı. Bunlardan biri Abdullah Gül, diğeri ise Muharrem İnce'idi. Rasyonel olarak Muharrem İnce'nin aday olması daha sağlıklıydı. CHP'nin çizgisine baktığımızda, o kadar mücadele vermiş bir seçmene gelip sağcı birini aday göstermek olmaz. Ben CHP'nin içinden çıkan bir ismin Abdullah Gül'e nazaran daha şanslı olduğunu düşüyorum" dedi.