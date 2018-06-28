Ünlü anketçi hakkında suç duyurusu!

Derneğin avukatı Ela İlden aracılığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Murat Gezici'nin yaptığı yorumlarda "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddia edildi.

Savcılığa verilen dilekçede, Gezici'nin seçim akşamı konuk olduğu televizyon kanalında 20.00-20.34 arasında "Seçim özel" programına katıldığına işaret edilerek yorumlarında muhalif seçmen üzerinde AA'nın sonuçlarının yanlış olduğu şeklinde bir algı oluşturulmaya çalışıldığı vurgulandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına iletilmek üzere İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede, şu ifadeler yer aldı:

"Gezici Araştırma şirketinin başkanı Murat Gezici, AA verilerine göre sandıklar büyük ölçüde açıldığı ve seçimlerin birinci turda sonuçlandığı belli olduğu halde, ekte sunulan video kaydında yer aldığı üzere 'Cumhur İttifakı Meclis çoğunluğunu kaybetmiştir. Seçim kesinlikle ikinci tura kalmıştır.' şeklinde gerçeğe aykırı açıklamalar yapmıştır. Bir kamuoyu şirketi sahibinin seçim sonuçlarını gördüğü halde bu şekilde manipülasyon yaratarak özellikle Halk TV'yi seyreden muhalif seçmen üzerinde AA'nın sonuçlarının yanlış olduğu şeklinde algı yaratarak seçim gecesi büyük bir mağduriyet algısıyla bir algı operasyonu yapmış ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek istemiştir.

Yapılan açıklama ve insanların seçim konusundaki hassasiyetleri bir bütün halinde değerlendirildiğinde, üzerinde düşünüldüğü, istenilerek, bilinçli olarak yapıldığı anlaşılmaktadır. Açıklamalar muhalif kesimin her katmanında yankı bulacak, irdelenecek ve insanları kaçınılmaz bir biçimde etkileyecek niteliktedir. Şüphelinin açıklamalarının kamu güvenliğini bozma açısından açık ve yakın bir tehlike oluşturduğu ortadadır. Tam bu noktada da halkın bir kesimi üzerinde tahrike konu eylemlerin işleneceği hususunda endişeyi haklı kılacak bir etki bulunmaktadır. Bu nedenledir ki şiddete çağrı yapan tahrikler madde kapsamında değerlendirilmelidir."

"HATADAN ÇOK KASITLI BİR YORUM"

Gezici'nin tecrübeli bir kamuoyu araştırmacısı olduğu dikkate alındığında açılan sandık sayısı karşısında AA verilerini bu denli yanlış yorumlamasının bir hatadan çok kasıtlı bir yorum olduğu dile getirilen dilekçede, "Seçim gecesi AA'nın verdiği sonuçların yanlış olduğu algısı oluşturularak 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu işlenmiştir. Böylesine hassas bir seçim gecesi yapılan bu manipülasyonun başkaca bir amacının olmaması nedeni ile şüphelinin bağlantılarının irdelenerek yapılacak soruşturma sonucu eylemine uyan TCK 216/1 madde uyarınca cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini talep mecburiyeti doğmuştur. " ifadelerine yer verildi.

"DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMEMELİDİR"

TAYDER Başkanı Muhammet Gömük de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 15 Temmuz darbe girişimi öncesi Fetullahçı Terör Örgütü ile sivil alanda mücadele etmek amacıyla kurulduklarını, bu anlamda devletin güvenliğini tehdit eden kişi ve kurumlarla da etkin bir mücadele içinde olduklarını belirtti.

Murat Gezici'nin Türkiye'nin en saygın kurumlarından olan AA'yı seçim gecesi katıldığı televizyon programında hedef gösterdiğini, bunun üzerinden kabul edilemez suç teşkil eden yorumlarda bulunduğunu ifade eden Gömük, "Sınırsız özgürlük anlayışı böylesi bir olay için kabul edilemez. Yapılan açıklamalar da bütün olarak değerlendirildiğinde, kasten, muhalif kesimde, oyların çalındığı, sayımların gerçeğe aykırı yansıtılarak hile yapıldığı algısı oluşturulmak istenmiştir. Bu amaçla yapılan açıklamalar düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilmemelidir." şeklinde konuştu.