  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset

Ünlü anketçi canlı yayında bomba sonucu açıkladı: Halkın yüzde 50'si aynı fikirde

Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, halkın Türkiye için en büyük sorun olarak ekonomiyi gördüğünü söyledi. Daşdemir, "Bu sorunu hangi parti çözer?" sorusuna halkın yüzde 50'sinin AK Parti cevabını verdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-07 08:57:00 - 2020-07-07 09:23:57
Ünlü anketçi canlı yayında bomba sonucu açıkladı: Halkın yüzde 50'si aynı fikirde

Haber Global'de konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını paylaştı.

Daşdemir, araştırmaların Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olarak karşılarına çıktığını söyleyerek "Yüzde 50.2 ile ekonomik sorun, yüzde 32 koronavirüs, terör yüzde 6, Suriyeliler binde 9 olarak ön planda. Suriyeli meselesi bir ara gündemin en önemli meselesiyken şu anda unutulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen cevaplar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ - 50.5

CHP - 23.3

HDP - 8.2

İYİ PARTİ - 7

MHP - 4.8

DİĞER - 2.7

DEVA PARTİSİ - 1.5

GELECEK PARTİSİ - 0.9

VATAN PARTİSİ - 0.5

SAADET PARTİSİ - 0.3

YENİDEN REFAH PARTİSİ - 0.2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ - 0.1

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mesut

Neden senelerdir batırdılar ozaman. Size ne diyeceğimi bilmiyorum. Bi haber kaynağı değil, yalakalık yumağısınız.
  • Yanıtla

Remzi

Yazık sizlere muhalefet partileri. 18 sene olmuş hala AKP zirvede. Demekki beceriksizsiniz.Size ülke teslim edilmez.Oy da verilmez artık.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı