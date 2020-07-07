Ünlü anketçi canlı yayında bomba sonucu açıkladı: Halkın yüzde 50'si aynı fikirde

Haber Global'de konuşan Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir, son anket sonuçlarını paylaştı.

Daşdemir, araştırmaların Türkiye'nin en büyük sorununun ekonomi olarak karşılarına çıktığını söyleyerek "Yüzde 50.2 ile ekonomik sorun, yüzde 32 koronavirüs, terör yüzde 6, Suriyeliler binde 9 olarak ön planda. Suriyeli meselesi bir ara gündemin en önemli meselesiyken şu anda unutulmuş durumda" ifadelerini kullandı.

Ankette, "Türkiye'nin en büyük sorunlarını hangi parti çözebilir?" sorusuna gelen cevaplar ise şöyle sıralandı:

AK PARTİ - 50.5

CHP - 23.3

HDP - 8.2

İYİ PARTİ - 7

MHP - 4.8

DİĞER - 2.7

DEVA PARTİSİ - 1.5

GELECEK PARTİSİ - 0.9

VATAN PARTİSİ - 0.5

SAADET PARTİSİ - 0.3

YENİDEN REFAH PARTİSİ - 0.2

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ - 0.1