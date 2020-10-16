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Gündem Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'
Gündem

Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Ünlü anketçi Adil Gür, pazar günü KKTC'de yapılacak seçimlere ilişkin dikkat çeken sözler sarf etti. Gür, Ersin Tatar'ın büyük bir farkla seçimi kaybedeceğini iddia ederek, "Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-16 16:41:00 -
Ünlü anketçi Adil Gür'den dikkat çeken KKTC çıkışı! 'Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde pazar günü yapılacak seçimlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür, iddialı bir çıkışa imza attı.

"Dediğim çıkmazsa mesleği bırakırım"

Gazeteci Kemal Öztürk ile görüşen Adil Gür, Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar'ın seçimi büyük bir farkla kaybedeceğini belirterek "Eğer Kıbrıs'taki seçimleri Türkiye'nin desteklediği Ersin Tatar kazansın, ben bu mesleği bırakacağım. Bir daha da bu konuda ekranlara çıkmayacağım. Kaybedecek hem de büyük bir fark yiyerek kaybedecek." dedi.

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Yorumlar

kenan kor

kıbrıs tam türk tarıh ve toprak dğsmanı dur adam haklı
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ERSIN TATAR KAYBEDERSE ADIL KINA YAKACAK GALIBA
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