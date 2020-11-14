Ünlü analistten çarpıcı iPhone 13 iddiası

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, paylaştığı bir raporda yeni nesil iPhone'lara ilişkin çarpıcı bir iddiada bulundu. Chi Kuo, iPhone 13 cihazlarda kullanılacak pillerin daha küçük olacağını ve böylece daha az yer kaplayacağını öne sürdü.

iPhone 13'lerin 'Soft board battery' olarak adlandırılan yeni teknolojiyi kullanan ilk iPhone serisi olacağını belirten Chi Kuo, Apple'ın yeni batarya teknolojisine geçmesinin en büyük nedeninin iPhone'da yer tasarrufu sağlamak ve aynı anda üretim maliyetlerini düşürmek olduğunu ifade etti.