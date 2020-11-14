Ünlü analistten çarpıcı iddia: Apple gelirini yüzde 100 arttıracak
Ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, 2021 yılına ilişkin yayınladığı bir raporla teknoloji devi Apple'ın, gelirini yüzde 100 oranında arttıracağını iddia etti.
Dünyaca ünlü Apple analisti Ming Chi-Kuo, teknoloji devi Apple ile ilgili yeni bir iddia ortaya attı. Chi-Kuo, 2021 yılına ilişkin yayınladığı bir raporda teknoloji devi Apple'ın, gelirini yüzde 100 oranında arttıracağını öne sürdü.
Bu artışın sebebini iPhone 13'lerdeki batarya bileşenlerine bağlayan Chi-Kuo, 2021'in ikinci yarısında iPhone 13'lerin yanı sıra AirPods ve yeni mini LED iPad'lerin de piyasaya sürülebileceğini ifade etti.