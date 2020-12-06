  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Ünlü analist açıkladı: MacBook modelleri yenileniyor
Teknoloji

Ünlü analist açıkladı: MacBook modelleri yenileniyor

Apple analisti Ming-Chi Kuo, gelecek yıl tanıtılması beklenen MacBook 2021 modellerinin ARM tabanlı yeni nesil Apple Silikon işlemci ve Mini-LED ile geleceğini öne sürdü.

Yeniakit Publisher
2020-12-06 04:33:00 -
Ünlü analist açıkladı: MacBook modelleri yenileniyor

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu kez de Macbook modellerini ele aldı. Kuo, gelecek yıl tanıtılması beklenen MacBook 2021 modellerinin ARM tabanlı yeni nesil Apple Silikon işlemci ve Mini-LED ile geleceğini iddia etti.

Apple'ın önümüzdeki yıl için hem yepyeni tasarım hem de Mini-LED ekran içeren iki Macbook Pro 2021 modeli geliştireceğini dile getiren Kuo, teknoloji devinin Macbook Pro 2021 modelini, yakın zamanda piyasaya sürülen Apple M1'e göre önemli bir hız artışı sunan Apple Silicon ile satışa sunacağını belirtti.

Kuo ayrıca, Apple tarafından piyasaya sürülen Mini-LED cihazlar için, 2021'de yaklaşık 10 ila 12 milyon, 2022'de ise 25 ila 28 milyon olmak üzere çok daha yüksek sevkiyatlar öngördüğünü söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kimse beklemiyordu! Altında tarihi düşüş
Ekonomi

Kimse beklemiyordu! Altında tarihi düşüş

Koronavirüs aşısındaki olumlu gelişmeler, ABD seçimlerinin sonuçlanması ve ekonomideki düzelme gibi sebeplerle kasım ayını yüzde 11,3 düşüşl..
Bakan Koca yüksek risk altındaki 4 ili açıkladı
Korona Virüs

Bakan Koca yüksek risk altındaki 4 ili açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana, Hatay, Mersin ve Samsun'un yüksek risk altında olduğunu açıkladı.
Döndü dolaştı konuyu Erdoğan'a getirdi! Akşener koronavirüs aşısı sorusuna bakın ne cevap verdi
Gündem

Döndü dolaştı konuyu Erdoğan'a getirdi! Akşener koronavirüs aşısı sorusuna bakın ne cevap verdi

“Çin aşısı yaptıracak mısınız?” sorusunu duyan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, döndü dolaştı yine konuyu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
Satılık 2016 model Peugeot 3008
Satılık 2016 model Peugeot 3008

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay