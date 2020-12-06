Ünlü analist açıkladı: MacBook modelleri yenileniyor

Dünyaca ünlü Apple analisti Ming-Chi Kuo, bu kez de Macbook modellerini ele aldı. Kuo, gelecek yıl tanıtılması beklenen MacBook 2021 modellerinin ARM tabanlı yeni nesil Apple Silikon işlemci ve Mini-LED ile geleceğini iddia etti.

Apple'ın önümüzdeki yıl için hem yepyeni tasarım hem de Mini-LED ekran içeren iki Macbook Pro 2021 modeli geliştireceğini dile getiren Kuo, teknoloji devinin Macbook Pro 2021 modelini, yakın zamanda piyasaya sürülen Apple M1'e göre önemli bir hız artışı sunan Apple Silicon ile satışa sunacağını belirtti.

Kuo ayrıca, Apple tarafından piyasaya sürülen Mini-LED cihazlar için, 2021'de yaklaşık 10 ila 12 milyon, 2022'de ise 25 ila 28 milyon olmak üzere çok daha yüksek sevkiyatlar öngördüğünü söyledi.