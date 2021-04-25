Ünlü ABD'li tarihçi Biden'ı eleştirdi! Verilecek cevabı açıkladı

CNN TÜRK'e özel konuşan Princeton Üniversitesi Rusya, Doğu Avrupa ve Avrasya çalışmaları Bölümü Başkanı Doç. Dr. Michael Reynolds, Amerikan Başkanı Joe Biden'in sözde "Soykırım" kelimesini kullanmasını eleştirdi. "Joe Biden "soykırım" tartışmasını açık bir şekilde siyasileştiriyor ve kullanıyor. Bunu ve Ermeni amerikalıları kullanarak Ankara'yı hedef alıyor. Bence bu tarihi değerlendirme açışından oldukça talihsizce ve uzun vadede ermeni amerikalılara da zararı olacağını düşünüyorum." dedi.

Reynolds, 1914 olaylarının sözde sözde "Soykırım" olarak nitelendirilmesine, "Tarihte bağlam her şeydir. Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde Ermenilere ve diğerlerine neler olduğunu doğru anlamak için bağlam olmazsa olmazdır. Bu yüzden "soykırım" kavramı böyle kullanılacaksa, Ermenistan Cumhuriyeti'nin 1918-20 arasındaki kendi sınırlarında yaptığı şeye de soykırım denmeli. Bunu tarihsel olarak işlevsel bulmuyorum. Ermenistan'ın yaptığı da soykırım değil çünkü." diyerek karşı çıktı.

Ödüllü Tarih Yazarı, soykırım tartışmasına son noktayı Türk tarihçilerin koyması gerektiğini vurgulayara, "Türkiye ve Türk tarihçiler 1914'te Doğu Anadolu'da 1 milyondan fazla Ermeni varken 1923'e kadar kimsenin kalmamasını yeterince etkili bir şekilde açıklayana kadar belirli bir kesim sebebin "soykırım" olduğunu iddia etmeye devam edecek." dedi.

Reynolds, "Ankara bu açıklamayı görmezden gelmeli. Sonuçta laftan ibaret. Bu Amerikan başkanının tarihsel yorumu. Ankara "tarihsel değerlendirmenizi reddediyoruz, bize göre Amerikan başkanının tarihi olayları yargılayacak bir yetkisi yok" diyebilir." yorumunda bulundu.