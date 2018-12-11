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Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Atatürk Köprüsü (Unkapanı), bakım ve onarım çalışmalarından dolayı 11 Aralık 2018 Salı günü(Bu gece) 00.30-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacak.

11 Aralık 2018 Salı 08:38
Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Aynı zamanda; Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri, bu gece 02.30-03.30 arasında deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü’nü kullanacak araç ve yayaların, 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Galata Köprüsü ile Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Atatürk, Galata ve Haliç Metro köprüleri; 02.30-03-30 saatleri arasında deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise, Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Köprü

Köprülerin Araç ve Yaya Trafiğine Kapalı Olacağı Saatler

Yeni Galata Köprüsü

02.30 – 03.30

Atatürk (Unkapanı) Köprüsü

00.30 – 04.30

Haliç Metro köprüsü

02.30 – 03.30

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 08:38
  1. Atatürk
  2. Galata ve Haliç Metro köprüleri

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