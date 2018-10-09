Unkapanı, Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece deniz trafiğine açılacak

Aynı zamanda; Atatürk, Yeni Galata ve Haliç Metro Köprüleri bu gece saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak.

Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların, gece 00.30-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.

Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından, araç ve yayaların bu saatler arasında ise Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.