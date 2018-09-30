0553 313 94 23

Üniversitenin ormanlık alanında korkutan yangın

Erzurum Atatürk Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangında, çok sayıda çam ağacı zarar gördü, yaklaşık 10 dönüm otluk alan yandı.

30 Eylül 2018 Pazar 18:00
Üniversitenin ormanlık alanında korkutan yangın

Atatürk Üniversitesi yerleşkesindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İlk müdahaleyi üniversite bünyesindeki itfaiye ekibi ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı yangın, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de yoğun çabasıyla söndürüldü.

Alana ulaşım imkanının sınırlı olması sebebiyle ekiplerin zaman zaman zor anlar yaşadığı yangında, çok sayıda çam ağacı zarar gördü ve yaklaşık 10 dönümlük otluk alan yandı.

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü ekibinde görevli Bülent Hocaoğlu, yaptığı açıklamada, "Yangını kontrol altına aldık. Soğutma çalışması yapıyoruz. Çam ağaçları ve büyük alanda bulunan otlar yandı. Detaylı bilgiyi yetkililerimiz verecek." dedi.

 

 

Haber Tarihi: 30 Eylül 2018 Pazar 18:00
  1. Erzurum
  2. Atatürk Üniversitesi
  3. orman yangını

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cihangir'de hurda arabasının üstünde bağlama konseri
    1. Cihangir'de hurda arabasının üstünde..
    2. Kerkük Havaalanı 18 yıl aradan sonra..
    3. Denizli'de çakmak faciası! 4 yaşındaki..
    4. Üniversitenin ormanlık alanında..
    5. Erciyes'e mevsimin ikinci karı yağdı
    6. Kazada ölen anne-baba ve çocuk yan..
    7. Altınları gönderip bayılma numarası..
    8. Okçuluk Dünya Kupası'nda Türkiye'den..
    9. Uluslararası Serbest Dalış..
    10. Define ararken kayboldu, cesedine 8..
    11. Fuat Oktay: Endonezya halkının..
    12. 28 Şubat mahkumları FETÖ ve laikçi..
    13. Süt sağmak isterken elektriğe kapılıp..
    14. Çorlu'da şiddetli yağış kaza getirdi!..
    15. Akdeniz'de korkutan deprem!
    16. Van Erçek Gölü'nde '8'inci Flamingo..
    17. 7'den 70'e tüm kitapseverler birlikte..
    18. Münbiç'te 53'üncü devriye faaliyeti..
    19. Düğün günü toprağa verildi!
    20. Görevi başında kalp krizi geçirip ölen..
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Ateistler yarın Kadıköy'de toplanıyor! 'Hain Barbi' de katılacak!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Şanlıurfa karıştı! Validen 'provokasyon' uyarısı!
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Sağlık Bakanlığı ek atama 2018
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!
    Zina kentine çevirdiler... Yerlere fuhuş kartı atıp harama çağırıyorlar!

    Günün Karikatürü

    30 Eylül 2018
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?