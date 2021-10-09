Üniversitelilerin “Börü’sü gelecek için umut veriyor

Üniversitede 4 yıl önce 7 öğrenci ve 4 öğretim görevlisinin katılımıyla kurulan OKÜ IARES Electro Mobile takımı, 2018 yılında ilk çalışmaları olan ve “Börü”nün atası sayılan “Hunter” adlı elektrikli otomobili 8 saatlik tek şarjla 60 kilometre gidebilecek şekilde yapmayı başardı. Bir yıl sonra “Hunter”ın bir üst modeli “Ekarte”yi hidrojen ve elektrikli olarak hibrit motorlu yürütmeyi başaran ekip, çalışmalar soncu aracı tek şarjda 75 kilometre sabit hızda 90 kilometre menzile çıkardı. Deneme sürecinde talihsiz bir kaza yapan “Ekarte”yi 2020 yılında yeniden canlandıran ekip, elektrikli otomobilin menzilini de tek şarjda 100 kilometre gidecek şekilde geliştirdi. Bu yıl ise, ekibin 2 ay gibi bir sürede imal ettiği “Börü” TEKNOFEST Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları’nda 7 saatlik tek şarjla 120 kilometre menzile ulaşıp yarışı bitirmeyi başaran takımlar içerisinde yer aldı.